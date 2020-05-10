وسائل النقل الجماعي في المحافظات وقطارات ركاب حلب.. تعاود العمل ابتداء من اليوم

تبدأ صباح اليوم الأحد وسائط النقل الجماعي، من باصات نقل الداخلي والميكروباصات والسرافيس، بسعاتها المختلفة، وكل وسائط النقل المحددة للنقل الجماعي، عملها بنقل المواطنين في المحافظلت،

كما يعاد اليوم تشغيل قطارات نقل الركاب في محافظة حلب، على أن تستأنف القطارات بين محافظتي طرطوس واللاذقية سيرها اعتباراً من تاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الجاري مع عودة دوام طلاب الجامعات والمعاهد، مع الالتزام بإجراءات الحد من الازدحام والتباعد المكاني وعدم الجلوس في مقعدين متلاصقين، وإجراءات تعقيم دورية لوسائل النقل، وارتداء الركاب الكمامات الواقية وكل شروط السلامة الصحية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي هذا السياق، اتخذت محافظة دمشق عدة إجراءات استعداداً لاستئناف عمل وسائل النقل الجماعي للقطاعين العام والخاص، شملت تعقيم باصات النقل الداخلي وإلزام السائقين بارتداء الكمامات والقفازات وتحديد عمل هذه الوسائل بدءاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما أعلنت وزارة النقل عن إعادة تشغيل قطارات نقل الركاب في محافظة حلب اعتباراً من اليوم الأحد مع الالتزام بإجراءات الحد من الازدحام والتباعد المكاني وكل شروط السلامة الصحية للتصدي لفيروس كورونا، وأشارت إلى أنها قررت أيضاً إعادة تشغيل القطارات بين محافظتي طرطوس واللاذقية اعتباراً من تاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الجاري مع عودة دوام طلاب الجامعات والمعاهد.