إعلان/تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية (بالسرعة الكلية) لإعداد وجبات الطعام وتقديمها جاهزة للعاملين في مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114843

إعلان مناقصة داخلية (بالسرعة الكلية)

سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004

تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية (بالسرعة الكلية) لإعداد وجبات الطعام وتقديمها جاهزة للعاملين في مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى ونقلها إلى المحطات التابعة لها

الملف رقم 31/2020/د

– التأمينات المؤقتة : /5174150/ ل.س فقط خمسة ملايين ومائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وخمسون ليرة سورية لا غير.

– التأمينات النهائية : بنسبة (10 %) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة.

– آخر موعد لتقديم العروض : حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 5/19 /2020.

– موعد جلسة فض العروض : الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 2020/5/20 .

– مدة وبدء التنفيذ : /سنة ميلادية كاملة/ تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما أبعد.

– مكان التنفيذ : حسب ما هو وارد في دفتر الشروط الفني.

– مدة الارتباط بالعرض : /تسعون يوماً/ تبدأ من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض.

– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز /حمص- أوتوستراد طرطوس.

– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة /مديرية العقود والمشتريات/ في مقر الشركة للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /25000/ ل.س فقط خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لا غير.

-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف والمرسوم رقم /450/ لعام 2004.

– لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنت www.sgc.gov.sy

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المديـر العـام