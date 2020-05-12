إعلان/تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية ( للمرة الثالثة ) لاستئجار آلية سرفيس عدد واحد لنقل العاملين من أماكن إقامتهم في مدينة الرقة وأريافها إلى موقع عملهم في مديرية استثمار غاز شمال المنطقة الوسطى / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114844

إعلان مناقصة داخلية ( للمرة الثالثة )

سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004

تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية ( للمرة الثالثة ) لاستئجار آلية سرفيس عدد واحد لنقل العاملين من أماكن إقامتهم في مدينة الرقة وأريافها إلى موقع عملهم في مديرية استثمار غاز شمال المنطقة الوسطى

الملف رقم 6/2020/د /ب

– التأمينات المؤقتة : مبلغ إجمالي قدره /50000/ ل س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير .

– التأمينات النهائية : بنسبة (5 % ) خمسة بالمائة من قيمة الإحالة.

– آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 9 / 6 /2020

– موعد جلسة فض العروض: الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 10/ 6 /2020

– مدة التنفيذ : / سنة ميلادية كاملة /تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.

– مكان التنفيذ : وفق المسار المحدد بدفتر الشروط الفني.

– مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض.

– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز / حمص – أوتوستراد طرطوس.

– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /5000/ ل س فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير .

-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 والمرسوم رقم /450/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف .

مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنيت www.sgc.gov.sy

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المديـر العـام