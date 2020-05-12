إعلان/ تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد التجهيزات الحاسوبية اللازمة لبرنامج الأتمتة الشامل / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114839

إعلان طلب عروض داخلي للمرة الثالثة

تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد التجهيزات الحاسوبية اللازمة لبرنامج الأتمتة الشامل (الميزانية –التكاليف –المخازن )الطلبية رقم 47/2019/د وفقاً لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية:

التأمينات المؤقتة /240000/ل. س فقط مئتان وأربعون ألف ليرة سورية لا غير

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الإحالة

مدة التنفيذ: 30 يوم من تاريخ أمر المباشرة

تقدم العروض بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي ويتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق

مدة الارتباط بالعرض: /90 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 10/ 6 /2020 الساعة 15.20

يمكن الحصول على دفتر الشروط من مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س

تطبق أحكام قانون العقود رقم / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام