إعلان/  تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد مجموعة محرك مع علبة سرعة لكل من المصول والحلزون والخلاط ومجموعة محرك مع علبة السرعة والكبستل مع لوحة التشغيل الكهربائي للرافعة في وحدة اذابة الكلس/ تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114840

إعلان طلب عروض داخلي للمرة الثالثة

تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد مجموعة محرك مع علبة سرعة لكل من المصول والحلزون والخلاط ومجموعة محرك مع علبة السرعة والكبستل مع لوحة التشغيل الكهربائي للرافعة في وحدة اذابة الكلس الطلبية رقم 11/2019/د وفقا” لدفاتر الشروط العامة والخاصة والاحكام التالية:

التأمينات المؤقتة /375000/ ل.س فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة سورية لا غير

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الاحالة

مدة التنفيذ: /اقصر مدة ممكنة /اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة

تقدم العروض بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي ويتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق

الطلبية قابلة للتجزئة

مدة الارتباط بالعرض: /90 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 9 / 6 /2020 الساعة (15.20)

يمكن الاطلاع على دفتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مصفاة حمص ـــ دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س– يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان مصفاة حمص .

تطبق أحكام قانون العقود رقم / 51 / لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام