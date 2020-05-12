إعلان/  تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد مادة (الأبروزين +المقسي) الطلبية رقم 51/2019/د/ تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114841

إعلان طلب عروض داخلي للمرة الثالثة

تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن حاجتها لتوريد مادة (الأبروزين +المقسي) الطلبية رقم 51/2019/د وذلك وفقا لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية :

التأمينات المؤقتة /400000/ ل.س فقط أربعمائة ألف ليرة سورية لا غير

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الإحالة

مدة التنفيذ: أقصر مدة ممكنة من تاريخ أمر المباشرة

تقدم العروض بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي ويتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق

مدة الارتباط بالعرض: /90 / يوم اعتباراً من اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العروض

آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 10/ 6 /2020 – الساعة /15.20 /

يمكن الاطلاع على دفاتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مصفاة حمص- دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ل.س– يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان مصفاة حمص .

تطبق أحكام قانون العقود رقم / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام