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جريدة البعث

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إعلان/ تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها استدراج عروض أسعار تقديم إكسسوارات كهربائية وميكانيكية لزوم ورش الصيانة في مشاريع المؤسسة/ تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114845

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إعلان طلب عروض رقم (  14 ) لعام 2020 م للمرة الثالثة

تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها استدراج عروض أسعار بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ ما يلي :

 

اسم المشروع

 قيمة التأمينات المؤقتة مدة التنفيذ
–        تقديم إكسسوارات كهربائية وميكانيكية لزوم ورش الصيانة في مشاريع المؤسسة /2250000/ ل.س 15 يوم
  • آخر موعد لقبول العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم    6/8  /2020 م و تقدم العروض إلى ديوان عام المؤسسة .
  • مـــــــــــــــــدة الارتبـــــــــــــــــاط : ( 90) تسعون يوماً.
  • التأمينات المؤقتة : ترفق مع العرض وتقدم بموجب شيك مصدق و مجير للمؤسسة أوكفالة  مصرفية سارية المفعول خلال مدة الارتباط ولا تسدد نقدا”
  • التأمينات النهائية 10٪ من قيمة الإحالة.
  • غرامــــــــــــــة التأخـــــــــــــير : (0,1 ٪ )  
  • مدة الضمان : ســـــــــــــــــنـة .
  • يتحمل المتعهد أجور الإعلان للمرة الأولى وما فوق
  • على العارض تقديم أوراقه الثبوتية كاملة وإيصال قيمة الإضبارة . وتسجيل عنوانه بالكامل في العرض ,  ويرفض كل عرض مخالف
  • يمكن الحصول على الإضبارة من دائرة العقود مقابل /15000/ ل.س
  • يخضع هذا الإعلان لأحكام القانون / 51/  لعام 2004.  والمرسوم رقم 450
  • يمكن الإطلاع على هذا الإعلان على موقع المؤسسة : gew-homs.com

                                                          

       114845

   المدير العام

                                                        

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