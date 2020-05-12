إعلان/ تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها استدراج عروض أسعار تقديم إكسسوارات كهربائية وميكانيكية لزوم ورش الصيانة في مشاريع المؤسسة/ تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114845
إعلان طلب عروض رقم ( 14 ) لعام 2020 م للمرة الثالثة
تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة حمص عن رغبتها استدراج عروض أسعار بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ ما يلي :
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اسم المشروع
|قيمة التأمينات المؤقتة
|مدة التنفيذ
|– تقديم إكسسوارات كهربائية وميكانيكية لزوم ورش الصيانة في مشاريع المؤسسة
|/2250000/ ل.س
|15 يوم
- آخر موعد لقبول العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم 6/8 /2020 م و تقدم العروض إلى ديوان عام المؤسسة .
- مـــــــــــــــــدة الارتبـــــــــــــــــاط : ( 90) تسعون يوماً.
- التأمينات المؤقتة : ترفق مع العرض وتقدم بموجب شيك مصدق و مجير للمؤسسة أوكفالة مصرفية سارية المفعول خلال مدة الارتباط ولا تسدد نقدا”
- التأمينات النهائية 10٪ من قيمة الإحالة.
- غرامــــــــــــــة التأخـــــــــــــير : (0,1 ٪ )
- مدة الضمان : ســـــــــــــــــنـة .
- يتحمل المتعهد أجور الإعلان للمرة الأولى وما فوق
- على العارض تقديم أوراقه الثبوتية كاملة وإيصال قيمة الإضبارة . وتسجيل عنوانه بالكامل في العرض , ويرفض كل عرض مخالف
- يمكن الحصول على الإضبارة من دائرة العقود مقابل /15000/ ل.س
- يخضع هذا الإعلان لأحكام القانون / 51/ لعام 2004. والمرسوم رقم 450
- يمكن الإطلاع على هذا الإعلان على موقع المؤسسة : gew-homs.com
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المدير العام