إعلان/تعلن مبقرة حمص عن إجراء مزايدة لضمان بقايا الحصيد للموسم 2020 للمساحة /1098/ دونم / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114842
إعلان مزايدة بالسرعة الكلية
تعلن مبقرة حمص عن إجراء مزايدة لضمان بقايا الحصيد للموسم 2020 للمساحة /1098/ دونم
- التأمينات الأولية/100,000 / آلف ليرة سورية.
- التأمينات النهائية 10%من قيمة العقد .
- قيمة دفتر الشروط الفنية والمالية /3000/ ل.س يتم الحصول عليه من ديوان المبقرة .
- آخر موعد لتقديم العروض 5/27 /2020 في ديوان المبقرة
- فض العروض 5/28 /2020 العاشرة صباحاً
- مدة تنفيذ العقد /90/ يوم من تاريخ تبلغه آمر المباشرة .
- مدة ارتباط العارض بعرضه /24/ ساعة من تاريخ جلسة فض العروض
114842
المدير العام لمبقرة حمص