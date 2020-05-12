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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/تعلن مبقرة حمص عن إجراء مزايدة لضمان بقايا الحصيد للموسم 2020 للمساحة /1098/ دونم / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114842

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إعلان مزايدة بالسرعة الكلية  

تعلن مبقرة حمص عن إجراء مزايدة لضمان بقايا الحصيد للموسم 2020 للمساحة /1098/ دونم

  • التأمينات الأولية/100,000 / آلف ليرة سورية.
  • التأمينات النهائية 10%من قيمة العقد .
  • قيمة دفتر الشروط الفنية والمالية /3000/ ل.س يتم الحصول عليه من ديوان المبقرة .
  • آخر موعد لتقديم العروض  5/27   /2020 في ديوان المبقرة
  • فض العروض   5/28    /2020 العاشرة صباحاً
  • مدة تنفيذ العقد /90/ يوم من تاريخ تبلغه آمر المباشرة .
  • مدة ارتباط العارض بعرضه /24/ ساعة من تاريخ جلسة فض العروض

 114842

 

 

                                                                  المدير العام لمبقرة حمص

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