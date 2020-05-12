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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/ تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتقديم محرك كهربائي ( تيار متناوب ) 6 ك . ف / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114846

إعلانات    13

الشركة العامة لمصفاة حمص

إعلان طلب عروض داخلي للمرة الثالثة  للطلبية رقم   19/2019

 

 تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتقديم محرك كهربائي ( تيار متناوب ) 6 ك . ف وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية :

 

التأمينات المؤقتة: /1199000/ ل .س فقط مليون ومائة وتسع وتسعون ألف ليرة سورية لاغير .

– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد ( الإحالة ) .

– مدة التنفيذ : أقل مدة ممكنة .

– مدة ارتباط العارض بعرضه : /90/ يوما تبدأ من اليوم التالي لانتهاء  موعد تقديم العروض.

– آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم :   14 / 6 / 2020 ( الساعة :15,20)

  – الجهة التي يمكن شراء الاضبارة منها : يمكن الإطلاع على دفتر  الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص – دائرة الديوان العام مقابل /2000/  ل. س.

– مكان تقديم العروض : يرسل العرض  بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص .ص . ب : 352 حمص-  سورية .

تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة. 

114846

                                                          المدير العام

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