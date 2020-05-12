إعلان/ تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتقديم محرك كهربائي ( تيار متناوب ) 6 ك . ف / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114846
الشركة العامة لمصفاة حمص
إعلان طلب عروض داخلي للمرة الثالثة للطلبية رقم 19/2019
تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتقديم محرك كهربائي ( تيار متناوب ) 6 ك . ف وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية :
التأمينات المؤقتة: /1199000/ ل .س فقط مليون ومائة وتسع وتسعون ألف ليرة سورية لاغير .
– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد ( الإحالة ) .
– مدة التنفيذ : أقل مدة ممكنة .
– مدة ارتباط العارض بعرضه : /90/ يوما تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض.
– آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم : 14 / 6 / 2020 ( الساعة :15,20)
– الجهة التي يمكن شراء الاضبارة منها : يمكن الإطلاع على دفتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص – دائرة الديوان العام مقابل /2000/ ل. س.
– مكان تقديم العروض : يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص .ص . ب : 352 حمص- سورية .
تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة.
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المدير العام