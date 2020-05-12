إعلان/تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد أنابيب مبادلات حرارية نحاسية / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114847
الشركة العامة لمصفاة حمص
إعلان مناقصة داخلية للمرة السابعة للطلبية رقم 5/2019
تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد أنابيب مبادلات حرارية نحاسية وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:
– التأمينات المؤقتة :/ 7630000 / فقط سبعة ملايين وستمائة وثلاثون الف ليرة سورية لاغير .
– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد ( الإحالة )
– مدة التنفيذ: / 180 يوم / واصل أرض مصفاة حمص .
– مدة ارتباط العارض بعرضه : /90/ يوما تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض.
– آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 14 / 6 / 2020 (الساعة 15.20)
–مكان و تاريخ فض العروض : مقر شركة مصفاة حمص في 15 / 6 /2020 الساعة العاشرة صباحا. بالتوقيت المحلي.
– الجهة التي يمكن شراء الاضبارة منها : يمكن الإطلاع على دفتر الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة مقابل /2000/ ل. س من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص .
– مكان تقديم العروض : يرسل العرض بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص .ص . ب : 352 حمص- سورية .
تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة.
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المدير العام