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جريدة البعث

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إعلان/تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد أنابيب مبادلات حرارية نحاسية / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114847

إعلانات    11

الشركة العامة لمصفاة حمص

إعلان مناقصة داخلية للمرة السابعة  للطلبية رقم  5/2019

 تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد أنابيب مبادلات حرارية نحاسية وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:

– التأمينات المؤقتة :/ 7630000 / فقط سبعة ملايين وستمائة وثلاثون الف ليرة  سورية لاغير .

التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد ( الإحالة )

مدة التنفيذ: /  180 يوم / واصل أرض مصفاة حمص .

 – مدة ارتباط العارض بعرضه : /90/ يوما تبدأ من اليوم التالي لانتهاء  موعد تقديم العروض.

– آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم    14 / 6 / 2020 (الساعة 15.20)

مكان و تاريخ فض العروض : مقر شركة مصفاة حمص في    15 / 6 /2020 الساعة العاشرة صباحا. بالتوقيت المحلي.

  – الجهة التي يمكن شراء الاضبارة منها : يمكن الإطلاع على دفتر  الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة مقابل /2000/  ل. س  من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص .

– مكان تقديم العروض : يرسل العرض  بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص .ص . ب : 352 حمص-  سورية .

تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة.

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 المدير العام

 

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