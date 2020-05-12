أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 123 للعام 2020 القاضي بتسمية طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإنهاء تعيينه محافظاً لمحافظة حمص، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة /1/: يسمى السيد طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة /2/: ينهى تعيين السيد طلال البرازي محافظاً لمحافظة حمص.

المادة /3/: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1441 هجري الموافق لـ 11-5-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وكان الرئيس الأسد أصدر، أمس الاثنين، المرسوم رقم 122 لعام 2020 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة /1/: تنهى تسمية الدكتور عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة /2/: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1441 هجري الموافق لـ 11-5-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد