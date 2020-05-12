الاتحاد الرياضي يتدخل لعلاج الطعان

القامشلي-عبد العظيم العبد الله

وصلت حالة الكابتن زياد الطعان الصحية لدرجة صعبة تتطلب نقله من بلدته القحطانية إلى مشافي دمشق على وجه السرعة،ونتيجة صعوبة النقل البري حالياً ناشدت أسرة الطعان القيادة الرياضية للمساعدة، خاصة وأن الكابتن زياد يمتلك رصيداً رياضياً طيباً مع ناديي الجهاد والشرطة ودرب عددا من الأندية وحقق معها نتائج ملفتة وكان ضمن الحادث المروري لنادي الجهاد في التسعينيات ويعاني من إصابته حتى اليوم.

وبعد ساعات من مناشدة أسرة الطعان تابع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام عبد الناصر الكركو حالته ويعمل على نقله إلى العاصمة بأسرع وقت حسب ما أكده “للبعث” قائلاً: لأني مشرف على رياضة الحسكة ورياضييها من واجبنا الوقوف معهم ومساندتهم ، لذلك سنقوم بتأمين ترتيبات نقله لدمشق وتأمين إقامته وما يلزم لعلاجه هذا واجب علينا، والأمانة والمسؤولية التي حملناها تفرض علينا خدمة كوادرنا.