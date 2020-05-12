12% نمو قطاع التأمين والتعويضات تتجاوز 6 مليارات لعام 2019

بلغ إجمالي الأقساط التي حقّقتها شركات التأمين كافة في جميع فروع التأمين حسب التقرير الصادر مؤخراً عن هيئة الإشراف على التأمين خلال العام الماضي نحو 8,36 مليارات ليرة سورية بنسبة نمو 12%، حيث بلغت الأقساط عام 2019 نحو 7,32 مليارات ليرة، وبلغت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين 70% من إجمالي أعمال قطاع التأمين بأقساط نحو 8,25 مليارات ليرة، فيما بلغ إجمالي الأقساط التي حقّقتها الشركات الخاصة فقط 11 مليار ليرة بنسبة 30% من الإجمالي وبنسبة نمو 11% عن العام الماضي.

وبلغت الأقساط الإجمالية لفرع تأمين الحياة نحو 553 مليون ليرة، مقابل تعويضاته التي بلغت 64 مليون ليرة، مسجلة انخفاض نمو التعويضات بنسبة 5%، أما فرع التأمين الصحي فقد بلغت الأقساط الإجمالية نحو 12.3 مليار ليرة بنسبة نمو 11%، في حين بلغت التعويضات نحو 13.8 مليار ليرة بنسبة نمو 5%، وانخفضت الأقساط الإجمالية لتأمين النقل بنحو 3%، في حين بلغت تأمينات الحريق 3 مليارات بنسبة نمو 16% مقابل 1.5 مليار تعويضات بنسبة 397%، ونمت تأمينات فرع الحوادث العامة بنسبة 26% وتعويضاته نحو 125 مليون بنسبة نمو 29%، أما فرع التأمين الهندسي فقد بلغت أقساطه نحو 585 مليون ليرة بنسبة نمو 10% وتعويضاته نحو 10.9 ملايين ليرة بنسبة نمو 2%، أما فرع تأمين السيارات الشامل والإلزامي فقد بلغت أقساطه الإجمالية 16.9 مليار ليرة بنسبة نمو 14%، في حين بلغت التعويضات الإجمالية 4.6 مليارات حيث نمت التعويضات 3%، وبالتالي بلغت التعويضات المسدّدة للعام الماضي 6,20 مليارات ل.س موزعة على شركات التأمين كافة بنسبة نمو 13% عن إجمالي التعويضات المسددة في عام 2018 التي بلغت 3,18 مليارات ليرة.

تفعيل الاستثمار

وبيّن مدير الهيئة المهندس سامر العش أن ارتفاع نسبة التعويضات يعكس مدى التزام الشركات بتنفيذ عقودها ودفع المستحقات المالية عليها للمؤمنين لهم، مؤكداً عدم ورود شكاوى خلال العام المنصرم سوى حالات فردية قليلة تابعتها الهيئة وأشرفت على حلّها، كما أشار إلى أن الهيئة ورغم الظروف الحالية ولاسيما في ظل الحصار الاقتصادي المفروض والذي يحدّ من نشاط الشركات وشركات إعادة التأمين، إلا أن نشاطها يرقى إلى مستوى مقبول، على أن تواصل نشاطاتها وتفعّل الجانب الاستثماري لها بما يخدم قطاع التأمين وتحصيل عوائد مالية تسمح للشركات بالتوسع في انتشارها وتحسين جودة الخدمة المقدمة، ولفت خلال حديثه إلى تنسيق الهيئة مع هيئة الاستثمار السورية لعقد اجتماعات بعد فترة عطلة عيد الفطر لعرض ومناقشة الطروحات التي تصبّ في هذا الجانب.

ولوحظ في التقرير انتعاش ونمو التأمين الصحي لدى الشركات، حيث تميّزت بعضها بنسب عالية كالعقيلة والكويتية على حساب المؤسسة السورية للتأمين. وعلّل العش ذلك برفع المؤسسة لأقساط التأمين الصحي في القسم الاقتصادي لتعويض الخسائر في القسم الإداري ما أدى إلى توزع الحصص في السوق التأمينية.

فاتن شنان