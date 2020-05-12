جريدة البعث

“عدرا العمالية” تشكو … والبلدية تكشف عن حلول ومشاريع

دمشق – حياه عيسى

يعاني قاطنو “عدرا العمالية” حالة مزرية من انقطاع التيار الكهربائي لحدود 20 ساعة يومياً, بالإضافة إلى انقطاع النت وغياب التواصل بشكل كامل, لاسيما في المرحلة الراهنة “الحجر”, شكاوى عدة من أهالي تلك المنطقة تتعلق بتذمرهم من انتشار كبير للكلاب الشاردة في الشوارع وبين الأبنية, وفلتان الأسعار وغياب الرقابة التموينية بشكل كامل, الأمر الذي دفع للاستفسار والتواصل مع رئيسة بلدية عدرا العمالية نفيسة مطر التي بينت في تصريح لـ”البعث” أن الوضع الكهربائي في المنطقة شهد تأزماً في الفترة الماضية نتيجة الاستخدام الزائد, إلا أنه مماثل لوضع باقي المناطق الريفية تماماً، فعدرا العمالية شهدت تقنين كغيرها من المناطق، والآن هناك تحسن في الواقع الكهربائي, أما بالنسبة لموضوع الكلاب الشاردة، فالبلدية تتبع حملة تسميم دورية لتلك “الكلاب” التي تأتي إلى المنطقة من المناطق المجاورة كونها تعتبر من المناطق المفتوحة.

وأشارت مطر إلى مجموعة من المشاريع التي سيتم تنفيذها قريباً والتي تمثلت بتبديل الصرف الصحي بالمدينة، من خلال التعاون مع المنظمات الأهلية التي أبدت استعداها لذلك, والموضوع بعهدة وزارة الإدارة المحلية وبانتظار المباشرة بالتنفيذ, و الاستعداد لتفعيل “النافذة الواحدة” في المدينة خلال الأشهر الأربعة القادمة على الأقل, إضافة إلى العمل على إنارة الطرقات من قبل جمعية “نور” التي ستنفذه قريباً, ناهيك عن مشروع ترحيل جزء من المكب العشوائي، لاسيما بوجود عقد نظافة, علماً أن البلدية كانت قد تعرضت لحرق كافة آلياتها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة الأمر الذي جعلها في حالة نقص بالآليات والعمال.