مخاطر الوجبات على متن الطائرة

تحدثت مضيفة لصحيفة “ديلي إكسبريس”، لماذا يمكن أن يكون الطعام على متن الطائرة خطرا على الصحة. وأشارت المضيفة إلى أنها عملت في خمس شركات طيران مختلفة. في الوقت نفسه، تحاول دائما أخذ طعامها الخاص معها على متن الطائرة، ويلتزم أعضاء الطاقم الآخرين بنفس المبدأ. ووفقا لها، أي طعام يقدم على متن الطائرة ضار. الأطباق النباتية التي يطلبها الركاب مسبقًا ليست استثناء. إذ غالبا ما تكون الأطباق غير طازجة، لأنها عادة ما يتم طهيها قبل يوم واحد من الرحلة. يتم تقطيع الفاكهة أيضا قبل ساعات قليلة من مغادرة الطائرة، وبحلول وقت تقديمها، قد لا تكون في أفضل حالة.

ولاحظت المضيفة أن العديد من المنتجات مصنوع من منتجات غير طبيعية. على سبيل المثال، يمكن تحضير البيض المخفوق أو العجة من خليط من البيض وبدائل. في الوقت نفسه، لا يلاحظ الناس الطعم في كثير من الأحيان، ذلك أن حساسية التذوق على ارتفاع عالٍ تكون خفيفة.