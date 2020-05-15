مذكرة تفاهم لإنجاح المشاريع المعرفية بين “وثيقة وطن” و”سورية الدولي الإسلامي”

دمشق-البعث:

وقّعت مؤسسة وثيقة وطن وبنك سورية الدولي الإسلامي، أمس الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل في مجال انجاح مشاريعهما المعرفية، وبشكل خاص المشروعين المستقلين: “جائزة حكايتي 2020” لأفضل قصة واقعية قصيرة، و”توثيق تاريخ قطاع المصارف والمال فب سورية”، وبموجب هذه المذكرة يقوم البنك بتقديم الدعم لجائزة حكايتي، التي تتولاها المؤسسة، فيما تقوم الأخيرة بتدريب الأطر البشرية في البنك على التأريخ الشفوي تمهيداً لإطلاق مشروع “توثيق تاريخ قطاع المصارف والمال في سورية”.

وأكدت الدكتورة بثينة شعبان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن، على عراقة وغنى سورية في مجالات عديدة يجهلها العالم، بسبب عدم توفر الوثيقة الحية التي تُنشر وتُقرأ، مضيفة: عمليات التوثيق هذه هي تعبّر عن هويتنا، وللأسف عدونا منتبه لذلك ومنذ زمن، وهو يسرق حضارتنا وينتحل رموزها، ولدينا تحدي سياسي وأخلاقي وتاريخي للاهتمام بتوثيق هويتنا في جميع المجالات، سواء في قطاع المصارف أو الثقافة والفن والإبداع والبناء وحتى في المأكولات، وتابعت: إن هناك ثقافة يجب نشرها في أن التوثيق هو ضرورة وجزء من كل عمل، مهما كانت وجهته سواء فنية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، مشيرة إلى استراتيجية عمل المؤسسة التي تقوم على مشاريع تغطي محاور عديدة، ومنها: توثيق الحرب على سورية، وروايات شخصيات متميزة، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى السعي لتشكيل مرجعية في التدريب على التأريخ الشفوي، والأطر البشرية الخبيرة والمتدربة المتطوعة لدى وثيقة وطن كلها مؤمنة باستراتيجيتها وتعشق عملها واختصاصها.

من جهته أكد بشار الست، الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي، حرص البنك على ممارسة دوره المجتمعي، وبين الفائدة الكبيرة للتعاون مع وثيقة وطن وخاصةً في توثيق تاريخ القطاع المصرفي والمالي في سورية، ليتسنى للجميع وللأجيال القادمة على وجه الخصوص التعرّف على تاريخ هذا القطاع الاقتصادي السوري العريق وعلى مؤسساته وأشخاصه، والمراحل التي مر بها حتى وصلنا إلى ما نحن عليه، فالإنسان بشكل أو بآخر مرتبط بالتاريخ في جميع مجالات الحياة لأن التاريخ هو الأساس الذي انطلقت منه الحضارات وبدأت عملية التطوّر.

وأكد الدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي أهمية مشاريع التأريخ الشفوي، التي تتولاها مؤسسة وثيقة وطن، وهي تندرج في إطار الحفاظ على التاريخ وعلى الإرث الحضاري الشفوي والمادي على حد سواء، ومقاومة التعدي على تراثنا، وأضاف: إن توثيق ذاكرة القامات والمؤسسات يحفظ للأجيال القادمة وثائقنا وتاريخنا، ولا يترك بذلك للآخر أن يطمس هذا التاريخ ولا أن يشوّهه، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لديه أيضاً بعد اجتماعي، إضافة إلى البعد الاقتصادي والمالي، وهو يهتم بالمبادرات الصحية والتعليمية والاجتماعية في إطار دوره التنموي، ولا شك أن هذه المبادرة تقع في هذا الإطار الذي يفتح المجال لتعاون موسع بين المؤسسات الوطنية للمشاركة في التنمية والحفاظ على تاريخ بلدنا.

من جانبه، أكد وائل بدين، معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن التعاون بين مؤسسة وثيقة وطن وبنك سورية الدولي الإسلامي هام جداً، لأنه يمثّل نوعاً جديداً من التعاون بين القطاعات في مجال معرفي لم يسبق أن عمل عليه أحد سابقاً.

وأحدثت مؤسسة “وثيقة وطن” رسمياً في عام 2016 كمؤسسة سورية غير حكومية وغير ربحية تعنى بالتأريخ الشفوي وببحوث التوثيق والمعرفة، فيما بدأ بنك سورية الدولي الإسلامي تقديم خدماته المصرفية فى الربع الثالث من عام 2007، ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 27 فرعاً ومكتباً في مختلف المناطق السورية.