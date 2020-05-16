شفاء 7 حالات وتسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 36، وتسجيل إصابتين جديدتين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 50، وتوفيت 3 حالات، فيما أصدرت وزارة الداخلية تعميماً للوحدات الشرطية المعنية بآليات تنفيذ قرارات رفع حظر التنقل المفروض بين المحافظات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء القادم الـ 19 ولغاية الـ 30 من أيار الجاري، وقرارات منع إقامة ساحات الألعاب المؤقتة التي يرتادها الأطفال خلال فترة عيد الفطر.

وأكد التعميم على على قادة الوحدات الشرطية المعنية بتنفيذ قرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا للالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة ومراعاة مواعيد انطلاق ووصول الرحلات خارج أوقات الحظر وتكثيف الدوريات في جميع الأوقات لضبط كل من يخالف الإجراءات الاحترازية.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا أقر الخميس إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء القادم الـ 19 ولغاية الـ 30 من أيار الجاري مع الالتزام بحظر التجول الليلي. كما قرر منع وجود أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد وخاصة ألعاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الألعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات وتم الطلب من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية التشدد بمنع الألعاب وإنزال العقوبات بحق المخالفين.