فيرشينين وجيفري يبحثان تسوية الأزمة في سورية

00بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع جيمس جيفري الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سورية في اتصال هاتفي أمس الجمعة القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة فيها، وناقش الجانبان – وفق بيان== لوزارة الخارجية الروسية – بالتفصيل الأوضاع في سورية وكذلك القضايا المتعلقة بمسألة التسوية السياسية للأزمة في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يؤكد أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرمولوتوف أكد أمس أن الإرهابيين يقومون بتكثيف أنشطتهم في الشرق الأوسط وخصوصا في سورية والعراق مستغلين انتشار وباء كورونا، موضحاً إن الجيش العربي السوري استطاع بنجاح إحباط محاولة تسلل لإرهابيي تنظيم “داعش” في جنوب غرب البلاد ويملك القدرة الكافية على ذلك، مستعرضاً في الوقت نفسه كيفية القضاء على الإرهاب في تلك المنطقة.

وأعرب عن أمله بألا يفقد المجتمع الدولي تماسكه وحزمه في الحرب المشتركة ضد الإرهاب.