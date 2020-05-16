لليوم الثالث على التوالي.. موسكو تسجل أقل من 5000 إصابة

لليوم الثالث على التوالي، سجلت العاصمة الروسية موسكو حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا تقل عن الخمسة آلاف، . ورغم تجاوز عدد الحالات الإجمالية بالفيروس عتبة الـ 250 ألفاً، إلا أن روسيا لا تزال بعيدةً جداً عن معدّلات الوفيات المُسجّلة لدى نظيراتها، إن كان في غرب أوروبا، أو حتى في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 86 ألفاً. واللافت، في هذا الإطار، أن عدد الفحوص التي تُجريها روسيا، قياساً إلى عدد سكّانها البالغ نحو 114 مليون نسمة، تُعدُّ من بين الأعلى عالمياً، وسمح بكشف الحالات التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة، أو تبدو عليها أعراض خفيفة، ما أتاح الاعتناء سريعاً بالمرضى وعزلهم.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا أعلنت، أمس الجمعة، في تقريرها اليومي، تسجيل 4748 إصابة جديدة بالعدوى في موسكو خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المدينة 135464، بما في ذلك 109544 حالة نشطة.

وتوفي 68 مصاباً بـ كوفيد-19 في موسكو خلال اليوم الأخير، لترتفع حصيلة الضحايا في المدينة إلى 1358 حالة وفاة. ورغم ذلك أعلن رئيس بلدية العاصمة، البؤرة الأولى للوباء، أنه سيتمّ إطلاق حملة فحص مكثّف في محاولة لتحديد المستوى الحقيقي للعدوى، ووجود الأجسام المضادة للفيروس في أجساد المواطنين، عبر اختيار 70 ألف شخص بشكل عشوائي كلّ ثلاثة أيام لإجراء فحوص لهم، في دراسة “فريدة في العالم”.

وتماثل 1235 مريضاً للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 24562 شخصاً.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس التاجي في روسيا، حيث سجلت بشكل عام حتى الآن 262843 إصابة بالعدوى، وتوفي 2418 من هؤلاء المرضى.