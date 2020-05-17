لا إصابات محلية خلال 15 يوماً.. وتسجيل حالة جديدة لأحد العائدين من الإمارات

تمّ أمس السبت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص من القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الصحة، والتي أوضحت في بيان أن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت 51 إصابة، شفيت منها 36، وتوفيت 3 حالات، فيما أكدت وزارة السياحة استمرارها بتأجيل النشاطات المنظمة “رحلات مكاتب السياحة والسفر” للمجموعات السياحية الداخلية حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وكان معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل أشار إلى أن آخر ست إصابات بفيروس كورونا المستجد التي سجلت في سورية كانت بين الأشخاص القادمين من الخارج، بينما لم تسجل أي إصابة محلية منذ بداية الشهر الجاري، وأوضح أن تسجيل آخر حالة إصابة بالفيروس محلياً كانت منذ 15 يوماً وهو أمر مبشر، موضحاً أن الإصابات الست التي سجلت مؤخراً كانت بين الأشخاص القادمين من خارج البلاد وذلك نتيجة تحليل الـ “بي سي ار” ومعظمها دون ظهور أعراض وتجري متابعتهم ومتابعة المخالطين.

وذكر د. الطويل أنه وصلت إلى سورية خلال الأسبوعين الماضيين 13 رحلة جوية عبر الخطوط الجوية السورية من تسع دول تقل السوريين العالقين في الخارج وعلى متنها نحو 2270 مسافراً وتم وضعهم في مراكز الحجر الصحي لمراقبة وضعهم الصحي لمدة 14 يوماً، كما تم إجراء تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لعدد منهم، حيث أظهرت النتائج إصابة ستة أشخاص منهم وكانت نتائج عدد آخر سلبية وتم تخريجهم إلى منازلهم بعد قضاء مدة الحجر وتقوم فرق الترصد الصحي بالمحافظات بمتابعة وضعهم الصحي، مشيراً إلى أن آخر حالة وفاة سجّلت في التاسع عشر من الشهر الماضي أما الحالات المتبقية وعددها 11 حالة فلا تزال قيد المتابعة الطبية في مشفى العزل الطبي بالزبداني بريف دمشق، وأكد أن إجراء المسحات للتحاليل المتعلقة بالكشف عن الإصابة بالفيروس تتم وفق الطاقة الاستيعابية للمخابر المختصة والأولوية للأشخاص من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول خارطة توزع الإصابات في سورية بين الدكتور الطويل أنه سجلت في درعا إصابة واحدة وشفيت بينما سجلت في ريف دمشق 34 حالة شفي منها 25 حالة وتوفيت حالة واحدة وتوجد 8 حالات نشطة بينما سجلت في دمشق 15 حالة توفيت منها حالتان وشفيت 10 حالات وتوجد 3 حالات قيد المتابعة الطبية.في

يأتي ذلك فيما انخفضت حوادث السير خلال فترة تطبيق حظر التجوال جراء جائحة كورونا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37.3 بالمئة حيث وصل عدد الحوادث الحاصلة خلال شهر نيسان الفائت إلى 427 حادثاً نجم عنها وفاة 18 شخصا وإصابة 193 آخرين فيما كان إجمالي عدد الحوادث المسجلة لشهر نيسان للعام الماضي 686 حادثاً تسبب في وفاة 53 شخصاً وإصابة 396 آخرين وذلك بحسب إحصائية وزارة الداخلية.