الوباء ينذر بعسكرة أوروبا

إعداد: هيفاء علي

تيري ميسان، الكاتب والصحفي الفرنسي، يدلي بدلوه إزاء التطورات التي يشهدها العالم جراء تفشي وباء كورونا، على وجه الخصوص العالم الغربي. ويرى أن بعض الدول الغربية استغلت الفرصة التي وفرها وباء كورونا في محاولة لفرض تحول عميق في المجتمعات الأوربية، مثلما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات 11 أيلول لغزو العديد من الدول وهو يحكم على ذلك من خلال القرارات السياسية فقط وليس من خلال الأمور الطبية.

من وجهة نظره فإن الوباء هو ظاهرة طبيعية بشكل عام ، ولكن يمكن أن يكون أيضاً عمل حرب، فقد طلبت الحكومة الصينية علناً من الولايات المتحدة تسليط الضوء على الحادث في مختبرها العسكري في فورت ديتريك ، بينما طلبت حكومة الولايات المتحدة نفس الأمر لمختبر ووهان. بالطبع لم توافق أي من الدولتين على فتح مختبراتها بحكم الضرورة العسكرية، لذا لا يستبعد أن يكون هذا الفيروس قد هرب عن طريق الخطأ من أحد هذه المختبرات؟

ولكن تبقى هذه فرضية لا توصل إلى أي مكان، كما يجب استبعاد إمكانية التخريب لأنه لن يفيد أحداً. الاحتمال الآخر هو أنه كان حادثاً غير متعمد وفي هذه الحالة، الأفراد مذنبون ولا معنى لإلقاء اللوم على الدول.

تقييم ردود الفعل السياسية إزاء الوباء

يشير ميسان إلى أن دور القادة السياسيين هو حماية شعوبهم، لذلك عليهم أن يعدوا بلدانهم في الأوقات العادية لتكون قادرة على الرد خلال الأزمات القادمة. لقد تطور الغرب بطريقة فقد بها رؤيته. وهذا ما دفع الناخبين الآن للمطالبة بأن تكون تكلفة الدول أقل ما يمكن وأن يديرها السياسيون مثل الشركات الكبرى. ونتيجة لذلك ، لم يعد هناك أي زعماء سياسيين غربيين اليوم يرون ما وراء طرف أنوفهم. يُطلق على الزعماء مثل فلاديمير بوتين وشي جين بينغ اسم “الديكتاتوريين” فقط لأن لديهم رؤية إستراتيجية لوظيفتهم ، وبالتالي يمثلون مدرسة فكرية يعتبرها الغربيون قديمة.

وفي مواجهة الأزمة ، يجب على القادة السياسيين التصرف. ففي حالة الغربيين، هذه اللحظة غير متوقعة بالنسبة لهم ولم يستعدوا لذلك أبداً. تم اختيارهم لقدرتهم على الحلم بإغناء الغد ، وليس من أجل رشاقتهم وقدرتهم على التكيف وبسط سلطتهم. والكثير منهم ممثلون عن ناخبيهم ، وبالتالي ليس لديهم أي من هذه الصفات. لذا يتخذون الإجراءات الأكثر صرامةً بحيث لا يمكن اتهامهم بالتقصير.

في هذه الحالة ، وجدوا خبيراً هو البروفيسور نيل فيرغسون من كلية إمبريال كوليدج لندن ، الذي أقنعهم بأن هناك وباء خطيرا قادما سيقتل نصف مليون شخص في فرنسا ، وأكثر في المملكة المتحدة ، وأكثر من الضعف في الولايات المتحدة. كانت نبوءاته أعلى 2500 مرة من معدل الوفيات في الصين، ولكن تم طرده من قبل بوريس جونسون بعدما وقعت الواقعة.

منظمة الصحة العالمية تدرك بحق أن هذا الوباء ليس أولويتها مقارنة بأمراض أخرى أكثر فتكاً، فقد لجأوا إلى منظمة إنتاج اللقاحات، التي يعرفون جميع أطبائها ومنهم الدكتور ريتشارد هاتشيت الذي التقوا به في منتدى دافوس الاقتصادي أو مؤتمر الأمن في ميونيخ. فقد تم الاتصال بهم جميعاً في وقت أو آخر لتمويل صناعة اللقاحات، لكن اتضح فيما بعد أن هذا الرجل ، عندما كان يعمل في البيت الأبيض ، كان أحد مؤلفي المكون الصحي لمشروع دونالد رامسفيلد السياسي للعالم، وقد خطط في عام 2001 لتقسيم جغرافي للاقتصاد العالمي، بحيث يتم استغلال المواد الخام في المناطق غير المستقرة ، والمنتجات المصنعة في دول مستقرة (بما في ذلك روسيا والصين)، أما الأسلحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان من الضروري عسكرة المجتمع الأمريكي ونقل غالبية العمال إلى شركات التسلح. في عام 2005 ، كلف رامسفيلد الدكتور هاتشيت بوضع خطة لاحتواء الحجر الإلزامي لجميع سكان الولايات المتحدة. وزُعم أنه تم تفعيله أثناء هجوم إرهابي بيولوجي مماثل لهجوم ارتكب في الكونغرس وضد وسائل الإعلام الرئيسية مع الجمرة الخبيثة عام 2001، حيث كانت هذه الخطة التي أخرجها الطبيب ريتشارد هاتشيت من أدراجه وقدمها إلى القادة الغربيين الذين طلبوا نصيحته.

ويؤكد ميسان على فكرة أن القادة السياسيين الغربيين غير قادرين على إدارة الأزمات، لأن مفهومهم للدولة يمنعهم من التمثيل. إنهم غير قادرين على التفكير في التنسيق بين القطاعين العام والخاص ، باستثناء بعض الرؤساء الإقليميين. لكن هذه ليست المعارضة التقليدية بين الدولة المركزية والمناطق. على سبيل المثال ، في بداية الوباء ، لم تستطع المختبرات الليبرالية تحمل اختبارات فحص واسعة النطاق، ولم تتمكن الحكومة من طلب مختبرات وزارات البحث وخاصة الزراعة لحالات طوارئ الصحة العامة. هذا هو انهيار الثقافة الغربية ففي السابق ، كنا نفكر بهدوء ، اليوم نرتدي أقنعة رمادية ونغرق في السحر

المشروع الأمريكي الفاشي

في هذا السياق يشرح الكاتب وجهة نظره فيقول: “أفهم ما تعنيه الفاشية ، لكنها ليست مناسبة للغاية. الفاشية هي أيديولوجية جاءت كاستجابة لأزمة الرأسمالية عام 1929 “.

لم يضطر الدكتور هاتشيت أبداً إلى الإجابة عن مشروعه الشمولي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا دونالد رامسفيلد. وفي النهاية ، لم يضطر أحد إلى الإجابة عما حدث بعد هجمات 11 أيلول 2001 ، لأننا قررنا بشكل جماعي عدم إلقاء الضوء على الهجمات نفسها. ولذلك استمرت هذه الجريمة الأصلية في عواقبها. واصلت إدارة أوباما تنفيذ مشروع رامسفيلد بأمانة في ليبيا وسورية واليمن (عقيدة سيبروفسكي). وبما أن إدارة ترامب كانت تعارضها بشدة ، نرى المتعاونين السابقين لـ رامسفيلد يواصلون عملهم من خلال هياكل أخرى غير الدولة الفيدرالية الأمريكية.

لذلك نرى أن منحنيات الوباء متشابهة تقريباً في جميع البلدان المتضررة بغض النظر عن التدابير المعمول بها. هناك نوعان فقط من البلدان يبرزان: من ناحية ، تلك التي لم تتأثر، لسبب غير معروف ، مثل تلك الموجودة في شبه جزيرة الهند الصينية (فيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلاند). من ناحية أخرى ، أولئك الذين تفاعلوا بشكل أسرع بكثير من الآخرين بعزل المرضى على الفور وعلاجهم، مثل تايوان.

وحول استمرار فرض الحجر أو إلغائه، يلفت ميسان إلى عدم ثقته باحتمال التوصل إلى لقاح ناجع في القريب العاجل، ذلك أن اللقاح والأدوية الجديدة تعتبر تحديات اقتصادية كبيرة. بعض شركات الأدوية مستعدة لفعل أي شيء لمنع الأطباء من علاج الأشخاص بالأدوية الرخيصة. جميعنا نتذكر كيف قام دونالد رامسفيلد بإغلاق مصنع الشفاء الذي كان يصنع عقاقير الإيدز دون دفع الأتاوات، وطلب قصفه من قبل الديمقراطي بيل كلينتون مدعياً أنه ينتمي إلى “القاعدة”، وهي كذبة كبيرة. وها هو الدكتور هاتشيت الآن يرأس أهم جمعية لإنتاج اللقاحات في العالم CEPI

ما الذي سيحدث الآن؟

يلفت ميسان إلى أن بعض المجتمعات الغربية تشهد قطيعة مريبة في غضون أسابيع قليلة. ففي فرنسا تم تعليق الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في عقد الاجتماعات والتظاهر، و تم إدراج 13 مليون عامل على لائحة البطالة الجزئية. ستستأنف المدرسة ، لكنها لن تكون إلزامية بعد الآن، سيختار الآباء ما إذا كان سيتم إرسال أطفالهم إلى هناك. هذه ليست نتيجة الوباء ولكن هي نتيجة ردود الفعل السياسية على الوباء.

ويضيف: لقد تم تصميم الحجر الإجباري المعمم من قبل فريق دونالد رامسفيلد لتغيير المجتمع الأمريكي. لم يتم تطبيق هذا المشروع في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن بعد خمسة عشر عاماً يتم تطبيقه في أوروبا. يوضح الانتقال من قارة إلى أخرى الطابع عبر الوطني للرأسمالية المالية التي يعتبر رامسفيلد منتجها الخالص. لا يوجد سبب يمنع أولئك الذين مولوا فريق رامسفيلد من مواصلة مشروعهم السياسي الآن في أوروبا.

في هذه الحالة سيتم في السنوات القادمة نقل جزء كبير جداً من العمال الأوروبيين إلى صناعة الأسلحة. سيتم إعادة تنظيم حلف شمال الأطلسي، الذي يعتقد الرئيس ماكرون أنه مات دماغياً، وسيتم إعادة تنظيم جانبه المدني ، الاتحاد الأوروبي ، الذي يتنازع أعضاؤه فيما بينهم لسرقة شحنات الأقنعة. ستواصل هاتان المنظمتان، أي حلف شمال الأطلسي و الاتحاد الأوربي، التدمير المنهجي لجميع هياكل الدولة في الشرق الأوسط الموسع ، الذي بدأ في عام 2001 ، ثم في حوض الكاريبي.

ومع ذلك ، ارتكب رجال رامسفيلد خطأ. من خلال إخفاء خطتهم لعام 2006 ، أعطوا انطباعاً بأنهم كانوا على غرار الصين عندما فرضوا الحجر الإلزامي المعمم. ولكن أصبحت الصين المرجع الفعلي للأوروبيين. لذلك ستصبح أمريكا مهووسة بمنعها من مواصلة بناء طرق الحرير.