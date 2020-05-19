كورونا قد “يتلاشى دون لقاح”

قال أكاديمي رائد وكبير أطباء الأورام السابق بمنظمة الصحة العالمية، كارول سيكورا، إن “كوفيد- 19” قد “يتلاشى من تلقاء نفسه” قبل أن يأتي العالم بأي لقاح. وكتب سيكورا، عميد كلية الطب بجامعة باكنغهام على “تويتر”: “هناك فرصة حقيقية بأن يحترق الفيروس بشكل طبيعي قبل تطوير أي لقاح”. وأثار التصريح رد فعل كبير نسبيا، ما جعل سيكورا يوضح في وقت لاحق أنه كان رأيا شخصيا، كما كان يفكر في “سيناريو قابل للتنفيذ” قد يكون ممكنا في “الوضع غير المعروف” الحالي. وقال العالم إنه لا أحد يعرف “ما الذي سيحدث بالتأكيد”، وحث الناس على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.