مهرجان أدبي إلكتروني في الحسكة

الحسكة ـ إسماعيل مطر

تواصل مديرية ثقافة الحسكة مهرجانها الأدبي الالكتروني عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك شارك فيه الشعراء فرحان الخطيب من محافظة السويداء، أسامة الحمود من دير الزور، رنا صالح من ريف دمشق، ميادة سليمان من حماه، علوش عساف من الحسكة.

واستعرض الباحث د. احمد الدريس في محاضرة بعنوان “العبارات المجازيه المتداولة في الموروث الشعبي في الجزيرة السورية”، وشارك الباحث أحمد الحسين بمحاضرة بعنوان “شاعر الهند العظيم طاغور” تطرق فيها لمسيرة حياته منذ ولادته مرورا بتعليمه وإبداعاته المختلفة وصولا لرحيله، بأسلوب جميل مقتضب، وأشاد محمد الفلاج مدير الثقافة في الحسكة إلى أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات والتي تأتي انطلاقا من توجهات وزارة الثقافة ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وتم التركيز على الأنشطة الإلكترونية التي لا يؤدي تنفيذها إلى تجمعات جماهيرية في المراكز الثقافية، بالإضافة إلى القدرة على التواصل مع مبدعين وشعراء من خارج المحافظة حيث تم تنظيم هذا المهرجان الأدبي الإلكتروني الذي تضمن العديد من المشاركات لمبدعين من مختلف المحافظات السورية لتبقى الثقافة نبراساً منيراً على طول الأزمان ولتقديم ثقافة أدبية إبداعية تطبيقاً لمقولة “خليك بالبيت” حيث وضعت مديرية الثقافة موعدا لتنفيذ هذه الأنشطة الثقافية وهي الساعة الخامسة عصراً يومياً.