ممارسة الرياضة تحسن العلاقة الزوجية

يشير ينس كلاينرت، مدير قسم الصحة وعلم النفس الاجتماعي بمعهد علم النفس بالجامعة الألمانية للرياضة ومقرها كولونيا، إلى أنه “عندما تمارسان الرياضة معا، ترى شريكك في دور مختلف. وهذا مفيد للعلاقة”.

ويقول كلاينرت: “أنتما بحاجة للعمل معا وتحديد ما الذي تريدان تحقيقه. وأن تتفقا على الغرض من هذه الرياضة، وممارسة التمارين سوف تفيدكما”. ومن المهم التخطيط لجلساتكما المشتركة لممارسة التمارين بشكل شامل، ويجب أن تخططا لها بحيث تتناسب بشكل جيد مع جدولكما اليومي،

ويضيف كلاينرت: “إذا كنتما تتمتعان بقدر ولو قليل من الابتكار سوف تجدان حلا”. كما يمكن لأحدكما أن يقوم بأداء نسخة أكثر صعوبة من التمرين، على سبيل المثال، بينما يقوم الآخر بتمرين أسهل. أو يمكنكما الركض معا خلال أول 20 دقيقة، ثم بشكل منفصل، وأشار هيجمان إلى أنه “يجب ألا تفرط في إرهاق شريكك، الذي سيشعر بالإحباط ويفقد المتعة.”