إعلان / إعــــــــــــــــــــــلان دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوية وهيئة المخصصين لجمعية العطاء للسكن والاصطياف بطرطوس/ تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40620

إعــــــــــــــــــــــلان

دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوية وهيئة المخصصين لجمعية العطاء للسكن والاصطياف بطرطوس

استناداً لقرار السيد وزير الاشغال العامة والاسكان رقم / 1211/ تاريخ 2020/5/5 يحدد موعد اجتماع الهيئة العامة يوم السبت تاريخ 2020/6/20 في مبنى الاتحاد التعاوني السكني قاعة الاجتماعات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراوفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى الساعة الواحدة نفس اليوم في نفس المكان والزمان لبحث ولمناقشة جدول الأعمال المبلغ إليكم

ودعوة هيئة المخصصين في المشروع السياحي الأول للاجتماع بتاريخ 2020/6/20 الساعة الثانية في صالة مبنى الاتحاد التعاوني السكني لمناقشة جدول الأعمال آملين حضوركم

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رئيس مجلس الإدارة