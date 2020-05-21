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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان / إعلان دعوة الهيئة العامة لجمعية أصدقاء الحرفيين التعاونية للسكن والاصطياف  بطرطوس للانعقاد/ تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40600

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إعلان دعوة الهيئة العامة لجمعية أصدقاء الحرفيين التعاونية للسكن والاصطياف  بطرطوس

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم /19/ المتخد بالجلسة /6/ تاريخ 2020/5/14 تقرر دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد يوم الاثنين الواقع في 2020/6/15 الساعة /11/ ظهرا في صالة اجتماعات اتحاد الحرفيين بطرطوس

وإذا لم يكتمل النصاب يكون الاجتماع الثاني الساعة /12/ ظهرا نفس المكان واليوم وذلك لمناقشة جدول الأعمال المثبت بنص الدعوة ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ رسمي لكافة الأعضاء مجهولي العناوين.

راجين حضوركم وتعاونكم

40600

رئيس مجلس الإدارة

 

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