إعلان / إعلان دعوة الهيئة العامة لجمعية أصدقاء الحرفيين التعاونية للسكن والاصطياف بطرطوس للانعقاد/ تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40600
إعلان دعوة الهيئة العامة لجمعية أصدقاء الحرفيين التعاونية للسكن والاصطياف بطرطوس
بناء على قرار مجلس الإدارة رقم /19/ المتخد بالجلسة /6/ تاريخ 2020/5/14 تقرر دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد يوم الاثنين الواقع في 2020/6/15 الساعة /11/ ظهرا في صالة اجتماعات اتحاد الحرفيين بطرطوس
وإذا لم يكتمل النصاب يكون الاجتماع الثاني الساعة /12/ ظهرا نفس المكان واليوم وذلك لمناقشة جدول الأعمال المثبت بنص الدعوة ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ رسمي لكافة الأعضاء مجهولي العناوين.
راجين حضوركم وتعاونكم
40600
رئيس مجلس الإدارة