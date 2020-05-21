إعلان /إعلان دعوة الهيئة العامة لجمعية الساحل للسكن والاصطياف  الخراب بطرطوس لاجتماعها السنوي العادي / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40601

إعلان دعوة الهيئة العامة لجمعية الساحل للسكن والاصطياف الخراب بطرطوس



بناء على قرار السيد وزير الأشغال العامة والإسكان رقم /1241/ تاريخ 5/5/2020 القاضي بتمديد موعد اجتماع الهيئات العامة للجمعيات التعاونية السكنية لغاية 2020/6/30 وموافقة مديرية التعاون السكني بطرطوس وقرار مجلس الإدارة رقم /37/ المتخد بالجلسة /6/ تاريخ 2020/5/16 تقرر دعوة أعضاء الهيئة العامة لجمعية الساحل لاجتماعها السنوي العادي يوم الجمعة الواقع في 2020/6/26 الساعة /14/ بعد الظهر في صالة اجتماعات الاتحاد السكني بطرطوس وإذا لم يكتمل النصاب يكون الاجتماع الثاني الساعة /15/ بعد الظهر نفس المكان واليوم وذلك لمناقشة جدول الأعمال المقرر ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ رسمي لمن تصله الدعوة .

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رئيس مجلس الإدارة