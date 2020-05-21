إعلان /إعلان مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية لعمال المصارف و التجارة و التأمين بطرطوس قرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40622
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إن مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية لعمال المصارف و التجارة و التأمين بطرطوس
بناءً على كناب مديرية التعاون السكني بطرطوس المستند إلى قرار وزارة الأشغال العامة و الاسكان رقم /1211/ تاريخ 2020/5/5 قرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع المقرر عقده يوم الخميس في 2020/6/18 الساعة العاشرة في صالة الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس , و إذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد الاجتماع الثاني الساعة الحادية عشر من نفس اليوم في نفس المكان و ذلك لمناقشة جدول الأعمال المقرر في مذكرة الدعوة رقم 17/ص تاريخ 2020/5/19 .
يرجى حضوركم في الموعد المحدد
40622
رئيس مجلس الإدارة