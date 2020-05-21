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جريدة البعث

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إعلان /   تعلن اللجنة الإدارية لمجمع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس عن رغبتها ببيع ميكروباص هونداي خاصة / فــان H1 / المملوك لها / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40597

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إعلان

بالمزاد العلني

لبيع ميكروباص هونداي /فــــــان H1 /

 

   تعلن اللجنة الإدارية لمجمع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس عن رغبتها ببيع ميكروباص هونداي خاصة / فــان H1 / المملوك لها وفق دفتر الشروط المالية و الحقوقية و المواصفات الفنية لتلك السيارة وذلك بطريقة المزاد العلني في المجمع الكائن شمال محافظة طرطوس أوتوستراد طرطوس اللاذقية . وفق ما يلي :

  • التأمينات الأولية : 1000000 ل.س وفق دفتر الشروط الفني و المالي والحقوقي المعد لذلك .

فعلى من يرغب شراء هذه السيارة الحصول على دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لقاء مبلغ /5000/ ل.س من ديوان المجمع و دفع التأمينات الأولية لها .

  • تسدد التأمينات الأولية في صندوق المجمع .
  • تقدم طلبات الاشتراك بهذا المزاد من تاريخ نشر هذا الإعلان مرفقة بالوثائق المطلوبة حسب دفتر الشروط المعد لذلك إلى ديوان اللجنة الإدارية في المجمع وحضور جلسة المزاد في الزمان و المكان المحددين أعلاه أو إرسال وكلاء قانونيين عنهم .
  • آخر موعد لتقديم الطلبات هو الساعة الرابعة عشرة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في  11 / 6 / 2020 .
  • يجري المزاد العلني في المجمع في اليوم التالي الجمعة الساعة الثانية عشرة ظهراً الواقع في  12 / 6 / 2020 في إدارة المجمع .
  • لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة ديوان المجمع .

  

40597

 رئيس اللجنة الإداريــة

                                                            لمجمع الرمال الذهبية السياحي

                                            

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