إعلان /   تعلن اللجنة الإدارية لمجمع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس عن رغبتها ببيع ميكروباص هونداي خاصة / فــان H1 / المملوك لها / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40597

إعلان

بالمزاد العلني

لبيع ميكروباص هونداي /فــــــان H1 /

تعلن اللجنة الإدارية لمجمع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس عن رغبتها ببيع ميكروباص هونداي خاصة / فــان H1 / المملوك لها وفق دفتر الشروط المالية و الحقوقية و المواصفات الفنية لتلك السيارة وذلك بطريقة المزاد العلني في المجمع الكائن شمال محافظة طرطوس أوتوستراد طرطوس اللاذقية . وفق ما يلي :

التأمينات الأولية : 1000000 ل.س وفق دفتر الشروط الفني و المالي والحقوقي المعد لذلك .

فعلى من يرغب شراء هذه السيارة الحصول على دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لقاء مبلغ /5000/ ل.س من ديوان المجمع و دفع التأمينات الأولية لها .

تسدد التأمينات الأولية في صندوق المجمع .

تقدم طلبات الاشتراك بهذا المزاد من تاريخ نشر هذا الإعلان مرفقة بالوثائق المطلوبة حسب دفتر الشروط المعد لذلك إلى ديوان اللجنة الإدارية في المجمع وحضور جلسة المزاد في الزمان و المكان المحددين أعلاه أو إرسال وكلاء قانونيين عنهم .

آخر موعد لتقديم الطلبات هو الساعة الرابعة عشرة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 11 / 6 / 2020 .

يجري المزاد العلني في المجمع في اليوم التالي الجمعة الساعة الثانية عشرة ظهراً الواقع في 12 / 6 / 2020 في إدارة المجمع .

لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة ديوان المجمع .

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رئيس اللجنة الإداريــة

لمجمع الرمال الذهبية السياحي