إعلان /تعلن جمعية سما طرطوس للسادة الأعضاء الكرام عن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40615
دعوة لاجتماع الهيئة العامة لجمعية سما طرطوس التعاونية بطرطوس
تعلن جمعية سما طرطوس للسادة الأعضاء الكرام عن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي يوم الاحد الواقع في 2020/6/14 الساعة /10/ صباحا في قاعة الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس.
وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى الساعة /11/ صباحا في نفس المكان واليوم وذلك لمناقشة الجدول المعمم وانتخاب مجلس إدارة ولجنة مراقبة لدورة انتخابية جديدة فعلى من يود الترشيح تقديم الوثائق المطلوبة وفق أحكام القانون /99/
ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ رسمي لكافة الأعضاء .
راجين حضوركم وتعاونكم
40615
رئيس مجلس الإدارة