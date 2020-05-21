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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان /تعلن جمعية سما طرطوس للسادة الأعضاء الكرام  عن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40615

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دعوة لاجتماع الهيئة العامة لجمعية سما طرطوس التعاونية بطرطوس

تعلن جمعية سما طرطوس للسادة الأعضاء الكرام  عن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي يوم الاحد  الواقع في 2020/6/14 الساعة /10/ صباحا في قاعة الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس.

وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى الساعة /11/ صباحا في نفس المكان واليوم وذلك لمناقشة الجدول المعمم وانتخاب مجلس إدارة ولجنة مراقبة لدورة انتخابية جديدة فعلى من يود الترشيح تقديم الوثائق المطلوبة وفق أحكام القانون /99/

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ رسمي لكافة الأعضاء .

راجين حضوركم وتعاونكم

40615

رئيس مجلس الإدارة

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