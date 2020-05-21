إعلان /تعلن جمعية سما طرطوس للسادة الأعضاء الكرام  عن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40615

دعوة لاجتماع الهيئة العامة لجمعية سما طرطوس التعاونية بطرطوس

تعلن جمعية سما طرطوس للسادة الأعضاء الكرام عن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي يوم الاحد الواقع في 2020/6/14 الساعة /10/ صباحا في قاعة الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس.

وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى الساعة /11/ صباحا في نفس المكان واليوم وذلك لمناقشة الجدول المعمم وانتخاب مجلس إدارة ولجنة مراقبة لدورة انتخابية جديدة فعلى من يود الترشيح تقديم الوثائق المطلوبة وفق أحكام القانون /99/

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ رسمي لكافة الأعضاء .

راجين حضوركم وتعاونكم

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رئيس مجلس الإدارة