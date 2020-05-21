إعلان / يعلن مجلس ادارة جمعية العاملين بالصحـافة الخاصة التعـاونية السكنية بالحســكةانذار جميع أعضاء الجمعية المكتتبين على المشروع الاول  بضرورة تسديد الالتزام المترتب عليهم / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 50006

إنـــــــــــــــــــذار

الجمعية التعاونية السكنية للعاملين بالصحافة الخاصة بالحسكة

تحية تعاونية :

قرر مجلس ادارة جمعية العاملين بالصحـافة الخاصة التعـاونية السكنية بالحســكة بجلستها رقم / 7 /بالقرار / 14 /تاريخ : 10 /5 /2020 انذار جميع أعضاء الجمعية المكتتبين على المشروع الاول سيما مجهولي الإقامة منهم. وذلك بسبب تبدل عناوينهم نظراً للظروف الراهنة بواسطة الصحف الرسمية بضرورة تسديد الالتزام المترتبة عليهم خلال / 15 / يوم من تاريخ النشر عن خطة تمويل 2020 عن شهر نيسان على أن تصل مدفوعاتكم مبلغ / مليون ليرة سورية / سيما مجهولي الإقامة وهم :

1ـ ثائر الياس عطالله ـ 2ـ رئيفة أنطون اسبر ـ 3ـ ثائر الياس عطالله ـ4ـ بشار سعيد كوكي ـ 5ـ محمد يمان عبدالعزيزالضيف ـ 6ـ نادر الياس عطالله ـ 7ـ سامر الياس عطالله ـ 8ـ ميزر سعيد مطرود ـ 9ـ رندة فؤاد جان ـ 10 ـ فريال كمر الضيف ـ 11ـ عبير مهيدي الحسيني ـ 12ـ ماري الخوري ـ 13ـ جبر فرحان زكري ـ 14ـ رفاه سعيد مطرود ـ 15ـ علي خلف حميد ـ 16ـ ربيعة المطرود ـ17ـ عبدالعزيز حنتاوي ـ 18ـ مضر حماد الاسعد ـ19ـ إبراهيم كمر الضيف ـ20 ـ عمار ميزر مطرود ـ21ـ حميد كمر الضيف .

آملين التسديد بالوقت المطلوب.

50006

رئيس مجلس الادارة