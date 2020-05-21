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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان / يعلن مجلس ادارة جمعية العاملين بالصحـافة الخاصة التعـاونية السكنية بالحســكةانذار جميع أعضاء الجمعية المكتتبين على المشروع الاول  بضرورة تسديد الالتزام المترتب عليهم / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 50006

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إنـــــــــــــــــــذار

الجمعية  التعاونية السكنية للعاملين بالصحافة الخاصة بالحسكة 

تحية تعاونية :

قرر مجلس ادارة جمعية العاملين بالصحـافة الخاصة التعـاونية السكنية بالحســكة   بجلستها  رقم / 7  /بالقرار / 14 /تاريخ  :   10 /5 /2020  انذار جميع أعضاء الجمعية المكتتبين على المشروع الاول سيما مجهولي الإقامة منهم. وذلك بسبب تبدل عناوينهم نظراً للظروف الراهنة  بواسطة الصحف الرسمية بضرورة تسديد الالتزام المترتبة عليهم خلال / 15 / يوم من تاريخ النشر عن خطة تمويل 2020 عن شهر نيسان  على أن تصل مدفوعاتكم مبلغ / مليون ليرة سورية / سيما مجهولي الإقامة وهم :

1ـ ثائر الياس عطالله ـ 2ـ رئيفة أنطون اسبر  ـ 3ـ ثائر الياس عطالله ـ4ـ بشار سعيد كوكي ـ 5ـ محمد يمان عبدالعزيزالضيف ـ 6ـ نادر  الياس عطالله ـ 7ـ سامر الياس عطالله ـ 8ـ ميزر سعيد مطرود ـ 9ـ رندة فؤاد جان ـ 10 ـ فريال كمر الضيف ـ 11ـ عبير مهيدي الحسيني ـ 12ـ ماري الخوري ـ 13ـ جبر فرحان زكري ـ 14ـ رفاه سعيد مطرود ـ 15ـ  علي خلف  حميد ـ 16ـ ربيعة المطرود ـ17ـ عبدالعزيز حنتاوي ـ 18ـ مضر حماد الاسعد ـ19ـ إبراهيم كمر الضيف ـ20 ـ عمار ميزر مطرود ـ21ـ حميد كمر الضيف .

آملين التسديد بالوقت المطلوب.

50006

                                                   رئيس مجلس الادارة

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