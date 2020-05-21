الجيش يعترض رتلاً للاحتلال الأمريكي في ريف تل تمر

اعترض عناصر حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات للاحتلال الأمريكي، ومنعوه من المرور باتجاه قرية أم الخير، بريف ناحية تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة، وأجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية.

وتصدّى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة، بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري، منذ إقامة قوات الاحتلال قواعدها اللاشرعية، للعديد من أرتال الاحتلال أثناء محاولتها التحرّك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها، وأجبروها على المغادرة والعودة من حيت أتت، بعد رشقها بالحجارة، ووسط هتافات تؤكد رفضهم لوجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.

يأتي ذلك فيما استشهد مدني وأصيب طفلان بجروح متفاوتة جراء تجدد الاشتباكات بين الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي التابعين لما يسمى “الجبهة الشامية” والمجموعات الإرهابية المنتشرة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقتل وأصيب عشرات من الإرهابيين خلال الأسابيع الأخيرة جراء الاقتتال فيما بين المجموعات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان في مناطق انتشارها بأرياف الحسكة والرقة وحلب كان آخرها في السادس عشر من الشهر الجاري حيث شهدت قريتا جولقان وفقيران بريف عفرين اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة فيما بين تلك المجموعات أسفرت عن خسائر لدى المجموعات المتقاتلة.