“فرحة العيد بلبس جديد” حملة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

في شهر رمضان الكريم ومع اقتراب عيد الفطر السعيد تنطلق المبادرات الإنسانية المختلفة من أجل دعم جميع فئات وشرائح المجتمع السوري.

وقد أطلقت مؤخراً جمعية “سلوك” حملة “فرحة العيد.. بلبس جديد” كخطوة إيجابية ومبادرة مجتمعية فعالة لدعم وإسعاد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجهت على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي الدعوة إلى المجتمع السوري بكل شرائحه للتبرع من أجل تأمين ثياب العيد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في رسم البسمة على وجوههم في عيد الفطر الذي أصبح على الأبواب، لأن ثياب العيد هدية تفرح القلوب والنفوس وخاصة أن هذه “الهدية غير ويبقى أثرها ويدوم أجرها”، مبينة أن الحملة تستهدف الأطفال من الفئات العمرية من ٣ سنوات حتى ٢٥ سنة. وستكون طريقة التبرع إما عن طريق حساب بنكي أو في مقر الجمعية، وقيمة التبرع 5 آلاف ليرة أو 10 ألاف أو عشرين ألفاً، حسب قدرة المتبرع ورغبته، بالإضافة إلى أن الجمعية تقبل التبرعات العينية ويمكن التبرع بألبسة جاهزة عوضاً عن المبلغ المادي.

وتأتي حملة” فرحة العيد بلبس جديد” في إطار الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أطلقتها مؤخراً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث اعتمدت الوزارة هذا الشعار مؤخراً وطلبت من الجمعيات الوطنية اعتماده عند تنفيذ نشاطاتهم ومبادراتهم المجتمعية.

لوردا فوزي