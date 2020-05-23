إنزال للاحتلال الأمريكي على قرية الشحيل

واصلت قوات “التحالف الدولي”، الذي تقوده واشنطن، أعمال الخطف والتنكيل بالمدنيين في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات “قسد”، حيث اعتقلت شخصاً من أهالي قرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية أن مروحيات تابعة لقوات “التحالف الأمريكي” نفّذت خلال الساعات الماضية إنزالاً على قرية الشحيل بعد تطويق القرية من قبل مجموعات “قسد” واختطفت شخصاً من منزله في حي الشبكة بالقرية وقادته إلى جهة مجهولة.

وبينت المصادر أن أهالي القرية استفاقوا فجر أمس الجمعة على أصوات مروحيات قوات الاحتلال الأمريكي ورشقات الأسلحة الرشاشة من مجموعات “قسد”، التي طوّقت القرية، ما تسبب بحالة من الهلع والذعر بين السكان، وخاصة الأطفال والنساء.

وكانت مصادر محلية ذكرت أن دراجة نارية مفخخة كانت مركونة وسط سوق مدينة البصيرة، التي تسيطر عليها مجموعات “قسد”، انفجرت مساء الخميس ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ولفتت إلى أن مجموعات “قسد” فرضت على الفور طوقاً أمنياً حول منطقة الانفجار.

وتشهد قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور مظاهرات للأهالي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات “قسد” من مناطقهم وتندد بممارساتهم العدوانية ضد الأهالي، ما يزيد من عدوانها على التجمعات السكانية في تلك المناطق، حيث فرضت في الـ 8 من آذار الماضي حصاراً على مدينة البصيرة ومنعت الأهالي من الدخول والخروج، وذلك بالتزامن مع خروج أهالي بلدة محيميدة بمظاهرة نددوا خلالها بممارسات مجموعات “قسد” ضدهم.