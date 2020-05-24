أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الغربي

عثرت الجهات المختصة في درعا أمس الأحد على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع بريف درعا الغربي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه اثناء عمليات التطهير التي تقوم بها الجهات المختصة للمناطق المحررة تم العثور بالتعاون مع الأهالي على كميات كبيرة من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الغربي بعضها غربي الصنع.

وبين المصدر أن من بين الأسلحة لتي تم العثور عليها عشرات البنادق الآلية والقناصة والمسدسات المتنوعة وقواذف (ار بي جي) وقواذف دبابات وقنابل يدوية وحشوات صواريخ (م د) ورشاكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الغربي

عثرت الجهات المختصة في درعا أمس الأحد على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع بريف درعا الغربي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه اثناء عمليات التطهير التي تقوم بها الجهات المختصة للمناطق المحررة تم العثور بالتعاون مع الأهالي على كميات كبيرة من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الغربي بعضها غربي الصنع.

وبين المصدر أن من بين الأسلحة لتي تم العثور عليها عشرات البنادق الآلية والقناصة والمسدسات المتنوعة وقواذف (ار بي جي) وقواذف دبابات وقنابل يدوية وحشوات صواريخ (م د) ورشاشات (بي كي سي) وذخيرتها وعبوات ناسفة وقذائف مدفعية وقذائف هاون.