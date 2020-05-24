دراسة طبية: “عقار ترامب” يزيد خطر وفاة مرضى كوفيد-19

أشارت دراسة كبيرة نشرتها دورية “لانسيت” الطبية إلى أن عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين، الذي يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتناوله وحث الآخرين على استخدامه، يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى كوفيد-19 الذين تستدعي حالتهم العلاج في المستشفيات. وبينت الدراسة، التي تناولت بالبحث أكثر من 96 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من المرضى الذين لم يتم علاجهم بالعقارين.

وزاد الطلب على هيدروكسي كلوروكين، وهو علاج موجود منذ عقود، مع ضغوط ترامب المتكرّرة لاستخدامه لعلاج الفيروس ومطالبته للناس بتجربته، وقال “لن تخسروا شيئاً”!، الأمر الذي الأمر الذي أثار ذهولاً واسعاً واستهجاناً كبيرين لدى الخبراء والمختصين حول العالم.

وطلبت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، هيلاري كلينتون، في تغريدة لها على حسابها في “تويتر”، من ترامب “الكف عن تأدية دور طبيب على شاشة التلفزيون”، فيما وصفته المذيعة ميكا بريجنسكي على الهواء مباشرة، خلال برنامج صباحي على قناة MSNBC، بأنه “شخص مريض ومثير للاشمئزاز”، وذلك بعد هجوم ترامب على منتقدي تعامله مع أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وأشارت بريجنسكي إلى أن البلاد سجلت 31% من إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في العالم، بينما يزعم ترامب أن هذا الرقم “جيد” من ناحية أنه يدل على فعالية الاختبارات في الولايات المتحدة، وقالت إن هذا الوضع برمته “سيدخل في التاريخ ككارثة إنسانية كان يمكن للرئيس الأمريكي أن يمنعها”. واتهمت ترامب بأنه يحاول باستمرار تحويل الأنظار عن إخفاقاته عبر تغريدات مليئة “بمختلف أنواع الهراء”، طالت بعضها زوجها الصحفي جو سكاربورو.

وأعرب ترامب الأسبوع الماضي عبر “تويتر” عن سخطه من أنه لم يتم حتى الآن رفع دعوى قضائية ضد سكاربورو، الذي كان في الماضي عضواً في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا وعثر في حزيران عام 2001 في مكتبه على جثة مساعدة له تبلغ 28 عاماً، وقال الأطباء آنذاك إنها ماتت بسكتة قلبية، إلا إن هذه الوفاة بدت مشبوهة للبعض، وبينهم ترامب الذي سبق أن دعا لاستئناف التحقيق.

وقالت بريجينسكي على الهواء: “استغل موقفي وأقول إن هذا كلام شخص مريض.. يا دونالد أنت شخص مريض، مريض..”، وتابعت: “تجعل أسرة الفتاة وزوجها تتألم وتفعل ذلك فقط لأنك غاضب من جو (سكاربورو) الذي ضغط عليك مرة أخرى اليوم، لأنه يقول الحقيقة ويقول بوضوح إنك لا تهتم بالآخرين، وليس لديك تعاطف معهم، وإنك عاجز عن التصدي لهذه الكارثة الإنسانية الهائلة، بل إنك فاقمتها وتستمر في مفاقمتها، ولا ترتدي كمامة لحماية الآخرين من العدوى الخاصة بك”، مضيفة أن ترامب “شخص شرير ومثير للاشمئزاز”.

وكانت علاقة طيبة تربط ترامب ببريجينسكي وسكاربورو في الماضي، لكتها فسدت بعد أن بدأ الصحفيان انتقاد سياسات ومواقف ترامب منذ عام 2016، وهاجمهما ترامب شخصيا عبر “تويتر” مراراً واصفاً ميكا بـ”المجنونة” وجو بـ”المختل”.