هطولات غزيرة في الساحل ومنخفض جوي في الجنوب والشرق والبادية

حذرت مديرية الأرصاد الجوية من اشتداد سرعة الرياح الغربية اليوم الأحد حيث ستتجاوز سرعة الهبات 90 كيلومترا في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً، وستسبب هذه الرياح بتدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والأتربة المثارة في المناطق الشرقية والبادية.

وأوضح الراصد الجوي شادي جاويش أن المنخفض الجوي بدأ تأثيره مساء الجمعة وسيستمر حتى ليل اليوم الأحد ليستقر الجو بعدها تدريجياً وتعود درجات الحرارة للارتفاع ابتداء من يوم الاثنين القادم.

وأوضح جاويش أن درجات الحرارة انخفضت السبت عن المعدل 8 درجات وستنخفض دون المعدل من 4 إلى 6 درجات اليوم الأحد أي بمعدل 14 درجة خلال 48 ساعة مشيراً إلى أن الأمطار التي هطلت كانت غزيرة على المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وستمتد خلال الليل ونهار الأحد لباقي المناطق وتكون بالمجمل خفيفة ومتفرقة.