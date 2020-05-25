الاحتلال التركي يحرق محاصيل تل تمر وأبو راسين ويختطف العشرات في تل حلف

واصلت قوات الاحتلال التركي جرائمها بحق الأهالي وممتلكاتهم، وأقدمت، صباح أمس الأحد، على حرق مساحات واسعة من الحقول الزراعية في قرى عدة بريف بلدتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة، كما داهمت قرية تل حلف بريف رأس العين، ونصبت عدة حواجز عند مداخلها، واقتادت أكثر من ثلاثين شخصاً من الأهالي إلى جهات مجهولة.

فبعد أيام من إقدام الاحتلال الأمريكي على رمي بالونات حرارية على خمس قرى واقعة بين بلدتي تل براك والهول ما تسبب باشتعال النيران في 2500 دونم من الحقول المزروعة بمحصولي القمح والشعير الجاهزين للحصاد، أقدمت مجموعات من مرتزقة الاحتلال التركي أمس الأحد على إشعال النيران في عدد من حقول القمح والشعير التابعة لقرى الداودية وملا نوري والعريشة والجميلية وعبد السلام والعزيزية بريف بلدتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة، وانتشرت الحرائق بسرعة جراء الرياح النشطة، وأتت على نحو 20 ألف دونم من المساحات المزروعة بالقمح والشعير، ولفتت إلى أن عناصر من وحدات الجيش العربي السوري المنتشرة بالقرب من المنطقة سارعوا على الفور لمساعدة الأهالي في إطفاء الحرائق، وأشار عدد من الأهالي إلى أن النيران كانت لاتزال مشتعلة حتى ساعة متأخرة من يوم أمس وتحرق المزيد من المساحات المزروعة.

واندلعت حرائق عدة في الأراضي الزراعية التابعة لقرى أم الكيف والدردارة والطويلة بريف تل تمر في التاسع عشر من الشهر الجاري جراء اعتداء قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بقذائف الهاون على المنطقة، وذلك بعد ساعات فقط من تسبب حريق نشب بالقرب من نقطة للاحتلال التركي في ريف رأس العين باندلاع حرائق في حقول القمح والشعير في قرى المناجير والأهراس والعامرية وتل عطاش وعرات أبو بكر التابعة لمنطقة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.

وفي 21 من الشهر الجاري شهد ريف عفرين احتراق مساحة تجاوزت 50 هكتاراً من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى 2500 شجرة زيتون، وفي اليوم التالي شملت المساحات المحروقة نحو 40 هكتاراً من الأراضي الزراعية، فيما قدّرت مصادر المساحات المحروقة في دير الزور: 17200 دونم، والحسكة: 4550 دونماً، ورأس العين وتل تمر: 25000 دونم، وعين العرب: 950 دونماً، وعين عيسى: 250 دونماً، والرقة: 190 دونماً، والطبقة: 525 دونماً، ومنبج: 1750 دونماً.