16 إصابة جديدة بين القادمين وشفاء أربع.. ونتائج فحوصات مرفأ طرطوس سلبية بالكامل

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، منهم 6 من الإمارات و2 من السودان و4 من روسيا و4 من الكويت، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجّلة في سورية إلى 86، وأشارت في بيان إلى شفاء أربع حالات من الإصابات المسجّلة ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41، وأكدت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بلغ 86 إصابة، شفيت منها 41، وتوفيت 4 حالات.

كما أكدت الوزارة أن نتيجة تحليل الشخص الروسي المشتبه إصابته بفيروس كورونا في مرفأ طرطوس سلبية، وأوضحت، في بيان، أن الفحص الأول لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ، السبت، كان قد أظهر نتيجة إيجابية، وقد اتخذ القرار إثر ذلك بمنع العمال من الخروج لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة حيث جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية وسمح لهم بالخروج إلى منازلهم وعاد المرفأ للعمل بشكل طبيعي.

وأضافت الوزارة: تمت، أمس الأحد، اعادة إجراء اختبار “بي سي ار” ثان للحالة المشتبهة لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس، وجاءت النتيجة سلبية أي غير مصابة بـ كوفيد 19.

وكان وزير الصحة الدكتور، وتعليقاً على ما تم تداوله من إغلاق لمرفأ طرطوس بعد الاشتباه بإصابة أحد عناصر الجانب الروسي بفيروس كورونا، أكد أن الموضوع ليس بهذا الشكل بل أنه لدى إجراء فحص لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ أعطى نتيجة إيجابية، ونسبة دقتها تصل إلى 70 بالمئة، وأضاف: وحرصاً من وزارة الصحة على صحة العمال والصحة العامة للأهالي تم منع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة وقد جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية وتم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم، وأشار إلى أن المرفأ يعمل بشكل طبيعي، وسيتم إجراء اختبار (بي سي أر) ثان للحالة المشتبهة لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس.

يشار إلى أنه لم تسجّل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري، فيما سجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.