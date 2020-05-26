فتاة تكسر إغلاق كورونا برحلة على الدراجة

اختارت الفتاة الهندية الشابة، جيوتي كوماري، أن تقوم بـ”الرحلة الشاقة” من العاصمة الهندية نيودلهي إلى منزلها في ولاية بيهار وسط الإغلاق المفروض في البلاد بسبب أزمة وباء كوفيد-19، برفقة والدها العاجز عن المشي.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن كوماري قولها: “لم يكن لدي خيار آخر.. ما كنا سنبقى على قيد الحياة لو لم أركب الدراجة إلى قريتي”.

وكان والد كوماري، الذي لم يتمكن من المشي بعد إصابته بحادث، يكسب عيشه من خلال قيادة عربة “توك توك” معدلة لتناسب وضعه الصحي، لكن مع حظر التنقل وجد نفسه بين ملايين العاطلين عن العمل، كما أن مالك غرفته المستأجرة طالبه بالإيجار وهدد بطرده برفقة ابنته التي قررت شراء دراجة هوائية، وشقا طريقهما إلى المنزل على متنها. وعلى مدى 10 أيام، قادت كوماري الدراجة الهوائية، بينما ركب والدها خلفها، وكان زادهما اليومي الغذاء والماء الذي يقدمه الغرباء لهما.

وبعد 10 أيام، وقطع حوالي 1200 كيلومترا، وصلا إلى منزلهما في قرية داربهانغا، بولاية بيهار.

وتعليقا على الرحلة التي قامت بها، قالت كوماري: “كانت رحلة صعبة.. كان الطقس حارا جدا، ولكن لم يكن لدينا خيار. كان لدي هدف واحد فقط في ذهني، وهو الوصول إلى المنزل”. ولفتت رحلة كوماري انتباه اتحاد الدراجات في الهند، وعرضت هيئة السباقات، التي ترسل الفرق إلى الأولمبياد، إعادتها إلى نيودلهي بالقطار لإجراء “تجربة” الشهر المقبل.