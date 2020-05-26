لماذا كل هذا الحقد على إيران؟

إعداد: هيفاء علي

منذ تفشي وباء كورونا، لم تأل السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهداً في اتخاذ الإجراءات الصحية لمواجهته رغم الأثر الثقيل للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. ومع ذلك، فإن عدداً قليلاً جداً من المعلقين يشككون في المسؤولية الأمريكية الساحقة عن الضحايا المدنيين الإيرانيين من خلال منطق العقاب الجماعي الذي يبدو أنه يحيي المفهوم اللا-إنساني إلى حد كبير لـ “العدو” ، الراسخ في الثقافة الإستراتيجية الأمريكية. لقد عملت العقوبات الأمريكية على خنق الاقتصاد الإيراني بالكامل وعواقبها طالت أدق التفاصيل في الحياة اليومية للشعب الإيراني.

تكافح طهران لتمويل استيراد المعدات الطبية والأدوية نتيجة عدم القدرة على بيع النفط أو الاقتراض في الأسواق المالية. قبل أشهر قليلة من بداية الأزمة الصحية العالمية سجل تقرير، نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في 29 تشرين الأول 2019، آثار العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي في إيران وخاصة على مرضى السرطان أو الأمراض الوراثية النادرة. كما تفضل شركات الأدوية الأجنبية والبنوك الدولية عموماً رفض أي معاملة تتعلق بإيران ، بغض النظر عن المنتج المعني كي لا تعرض نفسها لخطر الانتقام من الولايات المتحدة. واليوم تشهد إيران واحدة من أشد الأوبئة فتكاً في العالم مع عشرات الآلاف من الحالات وآلاف الضحايا، بينما تضرر الاقتصاد نتيجة العقوبات وتراجعت أسعار النفط.

وفي محاولة لتفادي الانهيار التام، اضطرت السلطات الإيرانية إلى اتخاذ قرار بشأن الرفع الجزئي للحجر وإحياء بعض الأنشطة الاقتصادية في نيسان الفائت. لكن الإدارة الأمريكية و في سياق الدراما الإنسانية ، قررت في 17 آذار الماضي تشديد العقوبات على إيران، على الرغم من صدور تنديد جماعي من قبل العديد من الشخصيات السياسية الدولية تواجدت وسطها وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت.

ومع ذلك، أثبتت هذه العقوبات، منذ اعتمادها، أنها غير مثمرة تماماً، بل كان لها تأثير عكسي، فهي لم تفلح في حرمان نظام الحكم من قاعدته الشعبية وأدت زيادةً على ذلك إلى تشديد موقف إيران ورفض أي تنازلات سياسية. كما أن هذه الإجراءات القسرية التي هي شكل من أشكال العقاب الجماعي تشكل امتداداً لمنطق تدمير العدو الراسخ في صميم العقيدة الإستراتيجية والعسكرية الأمريكية.

واقع الأمر أن العامل الأيديولوجي والثقافي الذي يؤثر على الرؤى السياسية الأمريكية لا يقتصر على المشهد الداخلي، بل يؤثر أيضاً على تطوير العقيدة الإستراتيجية. وإذا كان صناع القرار السياسي يتصرفون وفقاً للإدراك الفوري لمصالحهم الإستراتيجية، والمفهوم المتقلب وتوازن القوى الحالي، فإن بعض الأحداث التاريخية والثقافية المنظمة هي في الأصل تمثيلات مستقرة تشارك في تعريف التوجه الاستراتيجي واطر العمل.

حقيقةً، يقع هذا التأمل أيضاً في قلب التحليلات التي أجراها الباحث الجيوسياسي “آلان جوكسي” الذي يسلط الضوء على الاختلاف بين الثقافات الإستراتيجية الأوروبية والأمريكية.

إذا كان لدى الأوروبيين مفهوم “كلاوزفيتز” للحرب على أنها استمرار للسياسة بوسائل أخرى، فإن الهدف في الثقافة الإستراتيجية الأمريكية الغارقة في الإيمان بالمصير الواضح، لم يعد هزيمة العدو وإنما تدميره باستخدام القوة الحاسمة الساحقة.

هذا المفهوم الأمريكي للحرب بسبب فائض القوة النارية، هو مؤسس كل من الإستراتيجية النووية والجهاز الأمريكي للأمن القومي. فمن استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان التي كانت على وشك الاستسلام عام 1945 إلى استخدام النابالم على نطاق واسع خلال حرب فيتنام، تتم تعبئة التكنولوجيا بشكل منهجي لتدمير الخصم، وتقليل آثار التفاعل الاستراتيجي.

من المؤكد أن التغييرات في السياق الاستراتيجي، من خلال تأكيد الجهات الفاعلة عبر الوطنية وتحويل التهديد وانتشاره، أنهت تنظيم الحرب من أجل أهداف مطلقة، ومع غزو العراق في عام 2003 ، في مواجهة مقاومة المقاومة المحلية، انخرطت الولايات المتحدة بطريقة غير مسبوقة في عملية بناء الأمة.

لكن منطق الاعتراف بالعدو لم ينطلق إلا من عدم قابليته للاختزال بالطريقة العسكرية، وكانت النتيجة مع ذلك تدمير الدولة وتدمير كامل شرائح المجتمع العراقي. فقد أدى الحصار المفروض على العراق إلى وفاة أكثر من مليون عراقي، بينما توفي ما لا يقل عن 122000 خلال الغزو الأمريكي أو خلال أعقابه، وقد دعمت الوثائق التي كشفت عنها ويكيليكس في عام 2010 فرضية أن العديد من الضحايا المدنيين لم يتم الإعلان عنهم.

إستراتيجية هجينة

مع نهاية حروب الاحتلال ومواجهة “الفشل الدائم” للولايات المتحدة التي تشهد على حدود النموذج الاستراتيجي للثورة في الشؤون العسكرية لضمان استدامة هيمنتها في سياق جيوسياسي شهد تحولاً من خلال صعود قوى دولية وإقليمية جديدة، أعادت واشنطن تشكيل نموذجها. ومن خلال الهيمنة الإمبريالية من قبل الاحتلال العسكري الشامل فسحت المجال لإستراتيجية هجينة حيث غدا استخدام العقوبات الاقتصادية الخالية من الشرعية الدولية سلاح الدمار الشامل.

لذلك، على الرغم من هذه التعديلات التي يفرضها السياق الجديد، فإن المنطق المدمر الذي كان في صميم جميع الممارسات والعادات التقليدية في التفكير في المجتمع الأمريكي وأجهزة الأمن الأمريكية يتجدد مع إستراتيجية الضغوط من خلال فكرة العقاب الجماعي ضد عدو شيطاني.

لا ترفض الولايات المتحدة فقط المشاركة في عملية التغيير نتيجة التأثير الخارجي، بل ترفض أيضاً فكرة النظام العالمي الجديد الذي سيتوقف عن التنظيم وفقاً لمصالحها الإستراتيجية المهيمنة.

وعلى الرغم من تشديد العقوبات والحصار الاقتصادي والاجتماعي والصحي الثقيل الذي يتحمله الشعب الإيراني تواصل إيران تقديم صورة الصمود وعقبة راسخة أمام العقلية الأمريكية التي تزعم أن العناية الإلهية ترعاها.