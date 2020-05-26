متى تتوقف عدوى كورونا

كشفت دراسة مشتركة من المركز الوطني للأمراض المعدية وأكاديمية الطب (NCID) في سنغافورة أن مرضى فيروس كورونا يتوقفون عن نقل العدوى بعد 11 يوما من الإصابة بالمرض، حتى مع اختبارهم إيجابيا بـ “كوفيد-19” في اليوم الثاني عشر، مشيرة إلى أن الفيروس “لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض”.

وحلل الباحثون وخبراء الأمراض المعدية في سنغافورة في ورقة بحثية “الحمل الفيروسي” لدى 73 مريضا بـ كوفيد-19، لقياس ما إذا كان الفيروس لايزال قابلا للحياة ويمكن أن يصيب أي شخص، وكتبوا موضحين: “استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية جائحة كوفيد-19، قد تبدأ الفترة المعدية لدى الأفراد الذين يعانون من الأعراض زهاء يومين قبل ظهورها، وتستمر مدة 7 – 10 أيام تقريبا بعد ظهور الأعراض، وأن التكاثر الفيروسي النشط ينخفض ​​ بسرعة بعد الأسبوع الأول، ولم يُعثر على فيروس قابل للحياة بعد الأسبوع الثاني من المرض”. واقترحوا أن النتائج يمكن أن تدعم قرارات المستشفيات بشأن موعد إخراج المرضى.