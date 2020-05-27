“ضجيج الذاكرة” و “عشر دقائق بعد الولادة” ضمن “السينما في بيتك”

ضمن عروض السينما في بيتك التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما يقدم هذا الأسبوع فيلمان روائيان قصيران من أحدث إنتاجات المؤسسة.

المبادرة التي أطلقت عبر منصة فيميو ستعرض فيلم “ضجيج الذاكرة” سيناريو وإخراج كوثر معراوي، و “عشر دقائق بعد الولادة” إخراج نادين الهبل، تأليف ماهر المونس، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ، وسعياً لنشر الثقافة السينمائية وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية. وستظل الأفلام متاحة للمشاهدة لمدة أسبوع.