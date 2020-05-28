قرد يجبر زوار متنزه على التباعد الاجتماعي!

استخدم منتزه Gatorland” قرد “Skunk Ape” لمساعدة زوار المنتزه على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بطريقة ممتعة. ووجد هذا المنتزه في ولاية فلوريدا الأمريكية طريقة غريبة وأكثر بهجة لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي اللازمة بينهم، حيث استخدم القرد المصطنع لتوعية الزوار، وشارك المنتزه، الذي أعاد فتح أبوابه السبت الماضي، بمقطع فيديو على “يوتيوب” عن قرد “Social Distancing Skunk Ape”. وأظهرت لقطات فيديو صادرة عن المتنزه فكرة المبادرة، حيث تظهر متحدثة في الفيديو تشير إلى أن هدف هذا المنتزه في ولاية فلوريدا الأمريكية هو توفير المتعة والأمان، ثم يظهر القرد بين أوراق الأشجار الكثيفة ليقوم بالتفريق بين أي شخصين يسيران معاً بشكل قريب أكثر من اللازم، كما يذكرهم بضرورة غسل اليدين باستمرار بالمعقمات.

وطور المنتزه شخصية القرد والزي الخاص به كجزء من برنامج “هالوين” العام الماضي، ونشر منتزه “Gatorland” جهوده في الحفاظ على أمان المنتزه عبر الإنترنت، وهي تتضمن وضع علامات واضحة لمسافة التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، وخلال ركوب الألعاب، أو انتظار العروض، وشراء الطعام. وإلى جانب ذلك، يحرص المنتزه على تنظيف الألعاب والمقاعد بعد كل استخدام لضمان سلامة ضيوف وموظفي المنتزه”.