جبلة تنجز مخازنها الاستثمارية في المنطقة الصناعية

اللاذقية – مروان حويجة

شارفت أعمال إنجاز مجموعة المخازن التجارية الجديدة التي يجري تنفيذها ضمن خطة مجلس مدينة جبلة على الانتهاء، وذلك في إطار دعم الموارد المالية للوحدات الإدارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم إكمال أعمال بناء 25 مخزناً تجارياً في المنطقة الصناعية بجبلة التي بلغت نسبة التنفيذ فيها 98 بالمئة تمهيداً لطرحها للاستثمار خلال الشهر القادم.

وأكد رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل أن المشروع من المشاريع التنموية التي تهدف إلى رفد مجلس مدينة جبلة بالإيرادات المالية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات العامة، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 75 مليون ليرة سورية، ويقع المشروع ضمن أراضي مجلس مدينة جبلة في المنطقة الصناعية، وسيتم طرح المخازن للاستثمار لاستقطاب مهن تتعلق بصيانة السيارات و غيرها، مبيّناً أن المخازن التجارية سيتم عرضها على الاستثمار بوضعها الحالي بالنظر إلى طبيعة هذه المهن المذكورة .