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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/تعلن الشركة السورية للاتصالات عن مناقصة محلية لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والضرورية في مبنى مركز اتصالات طرطوس الثاني  بفرع اتصالات طرطوس / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64325

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إعلان مناقصة محلية

 رقم 641 1/3/6/1  تاريخ  18 / 5  /2020

تعلن الشركة السورية للاتصالات أنها ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم 17 / 6  /2020  وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية بطريقة الضم اوالتنزيل لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والضرورية في مبنى مركز اتصالات طرطوس الثاني  بفرع اتصالات طرطوس  ، وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وفق الكشف التقديري وجدول الكميات والمخططات المرفقه مع دفتر الشروط.

قيمة الكشف التقديري          : / 50.455.250/ ل .س

التأمينات المؤقتة                 : / 1.514.000/ ل.س.

مدة التنفيذ                          : 210 يوما  من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

وثيقة التصنيف المطلوبة:       : الفئة الربعة او ثالثة اوثانية  اختصاص بناء

التأمينات النهائية                  : 5 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي           : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض             : 90 يوماً من تاريخ تقديم العروض.

مدة ارتباط المتعاقد المرشح       ؛ 180 يوما من اليوم التالي لتبلغه خطياً إحالة العطاء عليه.

يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع المناقصة او انقاصها في حدود 20% من قيمة العقدوفقا لشروطه واسعاره

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والاصول الثابتة  في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات ( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي  من يوم 16 / 6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ / 50.000/ ل.س.     

 64325

        المدير العام

للشركة السورية للاتصالات

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