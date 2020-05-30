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جريدة البعث

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إعلان/تعلن الشركة السورية للاتصالات عن طلب عروض محلي – خارجي لتوريد وصلات نقطة لنقطة PTP ونقطة لعدة نقاط PMP   وتدريب عناصر من الشركة محلياً / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64321

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إعلان طلب عروض (محلي – خارجي)

رقم    1/3/6/1618  تاريخ   17 / 5 /2020

 

 تعلن الشركة السورية للاتصالات عن طلب عروض محلي – خارجي لتوريد وصلات نقطة لنقطة PTP ونقطة لعدة نقاط PMP   وتدريب عناصر من الشركة محلياً وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع:

التأمينات المؤقتة:             /3.900/ يورو بالنسبة للعارض الخارجي.

/3,000,000/ ل.س بالنسبة للعارض المحلي.

مدة التنفيذ:                     /6 أشهر/  من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

التأمينات النهائية  :           10 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي:      واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض:        180 يوماً من تاريخ تقديم العرض.

مدة ارتباط المتعاقد المرشح:/180/ يوماً من اليوم الثاني لتبلغه إحالة العطاء

علامة النجاح:                  الحد الأدنى لعلامة النجاح الفني 80 %

أسس التقييم الفني:            مرفقة بدفتر الشروط الخاصة.

يمكن للشركة أثناء تنفيذ العقد زيادة الكميات موضوع طلب العروض  أو إنقاصها في حدود 20 % من قيمة العقد ووفقاً لشروطه وأسعاره.

 سيتم تسديد قيمة العقد بالليرات السورية للعارض المحلي و الخارجي.

يمكن للعارض المحلي تقديم عرضه بعملة اليورو على أن يقدم الوثائق التي تثبت أن المواد مستوردة من الخارج.

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات و الأصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات  (دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم  30/ 6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في طلب العروض مراجعة مديرية المشتريات و الأصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات- آخر أوتستراد المزة للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ /130/ يورو للعارض الخارجي و/100.000/ل.س للعارض المحلي. 

    64321

 

   المدير العام

                                                                للشركة السورية للاتصالات

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