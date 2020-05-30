إعلان/ تعلن الشركة السورية للاتصالات عن طلب عروض محلي لتقديم وتركيب أربع مجموعات مدخرات سائلة من الأنواع الخاصة بالمقاسم في كل من مركزي صحنايا والنبك بفرع اتصالات ريف دمشق / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64323

إعلان طلب عروض محلي

رقم 1609 /1/3/6 تاريخ 14 /5 /2020

تعلن الشركة السورية للاتصالات عن طلب عروض محلي لتقديم وتركيب أربع مجموعات مدخرات سائلة من الأنواع الخاصة بالمقاسم في كل من مركزي صحنايا والنبك بفرع اتصالات ريف دمشق وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وذلك وفق الموصفات الفنية المرفقه مع دفتر الشروط :

التأمينات المؤقتة : /2.625.000/ ل.س.

مدة التنفيذ : 120 يوم من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

التأمينات النهائية : 10 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض : 120 يوماً من اليوم التالي لتقديم العروض.

علامة النجاح : الحد الادنى لعلامة النجاح 85%

اسس التقييم : مرفقة بدفتر الشروط

يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع طلب العروض او انقاصها في حدود 20% من قيمة العقدوفقا لشروطه واسعاره

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والاصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات ( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 9 / 6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في طلب العرض مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ / 87500/ ل.س.

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المدير العام

للشركة السورية للاتصالات