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جريدة البعث

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إعلان/ تعلن الشركة السورية للاتصالات عن طلب عروض محلي لتقديم وتركيب أربع مجموعات مدخرات سائلة من الأنواع الخاصة بالمقاسم في كل من مركزي صحنايا والنبك بفرع اتصالات ريف دمشق / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64323

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          إعلان طلب عروض محلي

رقم   1609 /1/3/6   تاريخ 14 /5 /2020

 

تعلن الشركة السورية للاتصالات عن طلب عروض محلي لتقديم وتركيب أربع مجموعات مدخرات سائلة من الأنواع الخاصة بالمقاسم في كل من مركزي صحنايا والنبك بفرع اتصالات ريف دمشق   وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وذلك وفق الموصفات الفنية  المرفقه مع دفتر الشروط :

 

التأمينات المؤقتة               : /2.625.000/ ل.س.

مدة التنفيذ                     : 120  يوم   من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

التأمينات النهائية               : 10 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي         : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض            : 120 يوماً من اليوم التالي لتقديم العروض.

علامة النجاح                   : الحد الادنى لعلامة النجاح 85%

اسس التقييم                     : مرفقة بدفتر الشروط

يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع طلب العروض  او انقاصها في حدود 20% من قيمة العقدوفقا لشروطه واسعاره

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والاصول الثابتة  في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات       ( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي  من يوم  9 /  6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في طلب العرض  مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ / 87500/ ل.س.       

64323

 

                                                                                                 المدير العام

                                                                                للشركة السورية للاتصالات

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