إعلان/تعلن الشركة السورية للاتصالات عن مناقصة محلية لتنفيذ اعمال مدنية لإعادة تأهيل الشبكات الهاتفية الرئيسة والفرعية المتضررة في مركز اتصالات الحاضر بفرع اتصالات حلب / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64324
إعلان مناقصة محلية
رقم 1640 /1/3/6 تاريخ 18 / 5 /2020
تعلن الشركة السورية للاتصالات أنها ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم 10 / 2020/6 وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية بطريقة الضم اوالتنزيل لتنفيذ إعمال مدينة لإعادة تأهيل الشبكات الهاتفية الرئيسة والفرعية المتضررة في مركز اتصالات الحاضر بفرع اتصالات حلب ، وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وفق الكشف التقديري وجدول الكميات والمخططات المرفقه مع دفتر الشروط.
قيمة الكشف التقديري : / 76.444.700 / ل .س
التأمينات المؤقتة : / 2.294.000/ ل.س.
مدة التنفيذ : 110 يوما من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.
وثيقة التصنيف المطلوبة: : الفئة رابعة أو ثالثة أوثانية اختصاص كهرباء
التأمينات النهائية : 5 % من القيمة الإجمالية للعقد.
تعويض التأخير اليومي : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.
مدة الارتباط بالعرض : 90 يوماً من تاريخ تقديم العروض.
مدة ارتباط المتعاقد المرشح ؛ 180 يوما من اليوم التالي لتبلغه خطياً إحالة العطاء عليه.
يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع المناقصة او انقاصها في حدود 20% من قيمة العقدوفقا لشروطه واسعاره
تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والاصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات ( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 9 / 6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.
فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ / 76.000/ ل.س.
64324
المدير العام
للشركة السورية للاتصالات