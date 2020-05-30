إعلان/تعلن الشركة السورية للاتصالات عن مناقصة محلية لتنفيذ اعمال مدنية لإعادة تأهيل الشبكات الهاتفية الرئيسة والفرعية المتضررة في مركز اتصالات الحاضر بفرع اتصالات حلب  / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64324

إعلان مناقصة محلية

رقم 1640 /1/3/6 تاريخ 18 / 5 /2020

تعلن الشركة السورية للاتصالات أنها ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم 10 / 2020/6 وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية بطريقة الضم اوالتنزيل لتنفيذ إعمال مدينة لإعادة تأهيل الشبكات الهاتفية الرئيسة والفرعية المتضررة في مركز اتصالات الحاضر بفرع اتصالات حلب ، وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وفق الكشف التقديري وجدول الكميات والمخططات المرفقه مع دفتر الشروط.

قيمة الكشف التقديري : / 76.444.700 / ل .س

التأمينات المؤقتة : / 2.294.000/ ل.س.

مدة التنفيذ : 110 يوما من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

وثيقة التصنيف المطلوبة: : الفئة رابعة أو ثالثة أوثانية اختصاص كهرباء

التأمينات النهائية : 5 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض : 90 يوماً من تاريخ تقديم العروض.

مدة ارتباط المتعاقد المرشح ؛ 180 يوما من اليوم التالي لتبلغه خطياً إحالة العطاء عليه.

يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع المناقصة او انقاصها في حدود 20% من قيمة العقدوفقا لشروطه واسعاره

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والاصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات ( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 9 / 6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ / 76.000/ ل.س.

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المدير العام

للشركة السورية للاتصالات