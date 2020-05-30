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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/تعلن الشركة السورية للاتصالات عن مناقصة محلية لتنفيذ اعمال مدنية لإعادة تأهيل الشبكات الهاتفية الرئيسة والفرعية المتضررة في مركز اتصالات الحاضر بفرع اتصالات حلب  / تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64324

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إعلان مناقصة محلية

رقم  1640 /1/3/6  تاريخ   18 / 5 /2020

تعلن الشركة السورية للاتصالات أنها ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم 10 / 2020/6  وفي بنائها الكائن في آخر أوستراد المزة مناقصة محلية بطريقة الضم اوالتنزيل لتنفيذ إعمال مدينة لإعادة تأهيل الشبكات الهاتفية الرئيسة والفرعية المتضررة في مركز اتصالات الحاضر بفرع اتصالات حلب   ، وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع وفق الكشف التقديري وجدول الكميات والمخططات المرفقه مع دفتر الشروط.

قيمة الكشف التقديري          : /   76.444.700 / ل .س

التأمينات المؤقتة                 : / 2.294.000/ ل.س.

مدة التنفيذ                          : 110  يوما  من تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

وثيقة التصنيف المطلوبة:       : الفئة رابعة  أو ثالثة  أوثانية  اختصاص كهرباء

التأمينات النهائية                  : 5 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي           : واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض             : 90 يوماً من تاريخ تقديم العروض.

مدة ارتباط المتعاقد المرشح       ؛ 180 يوما من اليوم التالي لتبلغه خطياً إحالة العطاء عليه.

يحق للشركة اثناء تنفيذ العقد زيادة الاعمال موضوع المناقصة او انقاصها في حدود 20% من قيمة العقدوفقا لشروطه واسعاره

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات والاصول الثابتة  في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات ( دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي  من يوم  9 / 6 /2020 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة مديرية المشتريات في الإدارة المركزية للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ / 76.000/ ل.س. 

64324    

 

        المدير العام

للشركة السورية للاتصالات

                                                             

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