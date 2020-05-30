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جريدة البعث

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إعلان/ تعلن الشركة السورية للاتصالات للمرة الثانية عن طلب عروض محلي – خارجي لتوريد كابلات أرضية نحاسية مسلحة/ تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64319

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اعادة إعلان طلب عروض (محلي – خارجي)

رقم     1631 /1/3/6  تاريخ       17/ 5 /2020

 

تعلن الشركة السورية للاتصالات للمرة الثانية عن طلب عروض محلي – خارجي لتوريد كابلات أرضية نحاسية مسلحة وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع:

التأمينات المؤقتة:         /71,175/ يورو بالنسبة للعارض الخارجي.

/35,000,000/ ل.س بالنسبة للعارض المحلي.

مدة التنفيذ:                /12 شهراً/  من تاريخ تبلغ أمر المباشرة وعلى أربع دفعات.

التأمينات النهائية          :         10 % من القيمة الإجمالية للعقد.

تعويض التأخير اليومي:             واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الارتباط بالعرض:      180 يوماً من تاريخ تقديم العرض.

مدة ارتباط المتعاقد المرشح:/180/ يوماً من اليوم الثاني لتبلغه إحالة العطاء

علامة النجاح:              الحد الأدنى لعلامة النجاح الفني 80 %

أسس التقييم الفني:       مرفقة بدفتر الشروط الخاصة.

يمكن للشركة أثناء تنفيذ العقد زيادة الكميات موضوع طلب العروض  أو إنقاصها في حدود 20 % من قيمة العقد ووفقاً لشروطه وأسعاره.

سيتم تسديد قيمة العقد بالليرات السورية للعارض المحلي و الخارجي.

يمكن للعارض المحلي تقديم عرضه بعملة اليورو على أن يقدم الوثائق التي تثبت أن المواد مستوردة من الخارج.

تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات و الأصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات  (دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم    23/ 2020/6 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.

فعلى من يرغب الاشتراك في طلب العروض مراجعة مديرية المشتريات و الأصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات- آخر أوتستراد المزة للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ /2300/ يورو للعارض الخارجي و/1.150.000/ل.س للعارض المحلي.

 64319

 

   المدير العام

                                                                           للشركة السورية للاتصالات

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