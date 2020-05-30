إعلان/ تعلن الشركة السورية للاتصالات للمرة الثانية عن طلب عروض محلي – خارجي لتوريد كابلات أرضية نحاسية مسلحة/ تاريخ النشر 31-5-2020 / رقم الإعلان 64319
اعادة إعلان طلب عروض (محلي – خارجي)
رقم 1631 /1/3/6 تاريخ 17/ 5 /2020
تعلن الشركة السورية للاتصالات للمرة الثانية عن طلب عروض محلي – خارجي لتوريد كابلات أرضية نحاسية مسلحة وذلك وفق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بهذا المشروع:
التأمينات المؤقتة: /71,175/ يورو بالنسبة للعارض الخارجي.
/35,000,000/ ل.س بالنسبة للعارض المحلي.
مدة التنفيذ: /12 شهراً/ من تاريخ تبلغ أمر المباشرة وعلى أربع دفعات.
التأمينات النهائية : 10 % من القيمة الإجمالية للعقد.
تعويض التأخير اليومي: واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد.
مدة الارتباط بالعرض: 180 يوماً من تاريخ تقديم العرض.
مدة ارتباط المتعاقد المرشح:/180/ يوماً من اليوم الثاني لتبلغه إحالة العطاء
علامة النجاح: الحد الأدنى لعلامة النجاح الفني 80 %
أسس التقييم الفني: مرفقة بدفتر الشروط الخاصة.
يمكن للشركة أثناء تنفيذ العقد زيادة الكميات موضوع طلب العروض أو إنقاصها في حدود 20 % من قيمة العقد ووفقاً لشروطه وأسعاره.
سيتم تسديد قيمة العقد بالليرات السورية للعارض المحلي و الخارجي.
يمكن للعارض المحلي تقديم عرضه بعملة اليورو على أن يقدم الوثائق التي تثبت أن المواد مستوردة من الخارج.
تقدم العروض إلى ديوان مديرية المشتريات و الأصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات (دمشق- آخر أوتستراد المزة ) وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم 23/ 2020/6 مرفقة بالتأمينات المؤقتة.
فعلى من يرغب الاشتراك في طلب العروض مراجعة مديرية المشتريات و الأصول الثابتة في الإدارة المركزية للشركة السورية للاتصالات- آخر أوتستراد المزة للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ /2300/ يورو للعارض الخارجي و/1.150.000/ل.س للعارض المحلي.
64319
المدير العام
للشركة السورية للاتصالات